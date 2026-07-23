Вступительная кампания - 2026: набор на бюджет в медвузы увеличен на 760 мест

Минздрав видит не среднюю температуру по стране, а по каждой конкретной больнице - именно этим руководствовались, отказываясь от платного обучения в Беларуси. Ведомство с 2026 года - единый заказчик подготовки медицинских кадров.

Ему определять, сколько человек нужно набрать, на какую специальность, куда распределить молодого специалиста по окончании учебы. Кто-то скажет: "С дипломом на руках у выпускников не будет выбора, куда зашлют, там и работай".

Но тех, у кого высокие рейтинги во время учебы, на первое рабочее место обещают направлять в клиники областного и республиканского уровня, а это уже хорошая мотивация учиться. Причем список на распределение будет общий: делить на целевика или бюджетника не будут. Срок обязательной отработки целевиков прежний - 5 лет, у тех, кто учился за счет государства, - 2 года.

Риторический вопрос: может ли отсутствие платников привести к нехватке кадров? Важно отметить, что это не говорит о том, что уровень знаний становится ниже. Во-первых, не баллы при поступлении в вуз определяют уровень медика, а полученные знания во время учебы и практика, хотя, судя по таким просьбам в соцсетях, с баллами в 2026 году все в порядке.

В Сети резонирует видео с броскими заголовками из-за кордона, статьями, которые будто под копирку: "В медицину не идут!", "Лечить будет некому!", "Это что за врачи с такими низкими баллами?", "Набор не состоялся!" и т. д.

Но по данным, конкурс в Белорусский государственный медицинский университет, Витебский государственный медицинский университет ордена Дружбы народов, Гомельский, Гродненский университеты состоялся. На целевое поступали с очень высокими баллами: у более чем 60 % аттестат - 90 и выше. И такие проходные баллы заставили понервничать абитуриентов, кто-то и документы забирал.

В итоге на целевое в медвузы прошли абитуриенты с баллами примерно на 30 % выше, чем в 2025 году. Касаемо снижения уровня среднего проходного балла, необходимо отметить, что подобная ситуация произошла за счет увеличения мест на поступление в целом.

Еще раз, отсутствие платных мест не равно сокращению набора. В 2025 году чуть больше 200 мест было выделено под платное обучение. В этом добавили 760 бюджетных мест. Целевой набор тоже пересмотрели: если в 2025 году он составлял 80 % от общего количества бюджетных мест, то в этом от 40 до 70 % в зависимости от спроса на специальность.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

"Анализируя абитуриентов, которые пришли к нам и стали уже первокурсниками, каждый 4-й, то есть 25 %, - это отличник учебы или медалист, что достойно глубочайшего уважения. Кроме того, 85 % наших абитуриентов имеют средний балл аттестата 9 и выше. Абитуриенты проявили практически одинаковый интерес ко всем специальностям, по которым объявил набор Гродненский государственный медицинский университет, но наиболее высокая востребованность на педиатрический факультет, где конкурс составил 1,5 человека на место".

Поэтому подсчеты в основном сидящих в Польше некорректны и просто вранье. Что главное? В мед должны идти мотивированные ребята, которые хотят зарплату, профессиональный рост, карьеру, но давайте не забывать о пациентах - помощь нужна по всей стране.