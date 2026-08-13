Вступительная кампания в белорусские вузы завершена: студентами стали почти 47 тыс. человек

Вступительная кампания в белорусские вузы завершилась. Основной набор уже сформирован, а впереди остается только дополнительный прием на отдельные направления.

Всего студентами стали почти 47 тыс. человек. Большая часть поступивших будет учиться за счет бюджета, на платную форму зачислили почти 15 тыс. абитуриентов.

Кроме основного набора, дополнительно зачислили еще полторы тысячи человек. Это спортсмены, граждане стран СНГ и поступающие для получения второго высшего образования. Прием оказался выше первоначально установленного объема. Для отдельных категорий поступающих действовали специальные условия зачисления. Так, почти 7 тыс. человек прошли без вступительных испытаний или вне конкурса. В эту группу вошли победители олимпиад и конкурсов разных уровней. Также среди них - выпускники с отличием и лучшие воспитанники Национального детского технопарка.

Выбор абитуриентов распределился между техническими, социальными и гуманитарными направлениями. Инженерные специальности выбрал каждый четвертый поступивший. Еще около десятой части первокурсников будут готовиться к работе в педагогике, медицине и АПК. Высокие проходные баллы при этом отмечены по IT и гуманитарным направлениям.

Итоговая цифра по приему еще увеличится. В ноябре и декабре сельхозвузы проведут набор на заочную форму. Планируется принять около 2,5 тыс. человек, почти половина мест будет бюджетной. После этого общее число первокурсников составит более 50,5 тыс. человек.