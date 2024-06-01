Вступительная-2024: как обновился перечень самых востребованных специальностей и почему медицинское направление одно из популярных

По традиции в начале лета в топе белорусских новостей вступительная кампания. Нынешний год не исключение. Кроме этого, появились и нововведения. Обновился перечень специальностей, которые наиболее востребованы экономикой и соцсферой. Увеличилось количество мест для целевиков и число бюджетных в педагогических, инженерных и медицинских направлениях. Как отметили в Министерстве образования Беларуси, прирост в медвузы на бюджет ежегодный (примерно на 10-15%). О новациях вступительной кампании, а также истории будущих медиков рассказала Елизавета Синяк.

Жизнь человека под угрозой, а на спасение есть всего несколько минут.

Анастасия Вашкевич, студентка Минского государственного медицинского колледжа, рассказала, что когда ей было 9 лет, у ее мамы два раза была остановка сердца - клиническая смерть, и обычные фельдшеры скорой помощи боролись за жизнь женщины. "Сейчас она не может ходить, но я очень им благодарна, что они спасли маму и она находится рядом со мной", - призналась девушка.

Спустя почти 10 лет эта история повлияла на выбор профессии. Анастасия - будущий фельдшер скорой помощи, сейчас учится на втором курсе Минского медколледжа.

Студентка Минского государственного медицинского колледжа Анастасия Корней - будущий медик и свой путь определила благодаря семье, в которой все медики.

"Мама - медсестра, дядя - зубной фельдшер", - рассказала Настя.

У нас есть симуляционное оборудование, которое очень помогает в учебе. Неоднократно была практика в учреждении здравоохранения. Аппараты помогают побороть страх, дифференцировать заболевания. Кристина Кручинина, студентка Минского государственного медицинского колледжа

Конечно, золотое правило медобучения - работа у постели больного, то есть практика в медучреждениях, но до этого необходимо исключить риски.

Условия, которые мы создаем, максимально приближены к практическому здравоохранению. В колледже больше 1400 учащихся. Подготовку ведем по пяти специальностям. Реализуется инклюзивное образование по двум специальностям: по специальности "медико-диагностическое дело" у нас обучаются ребята с нарушением слуха, по специальности "лечебный массаж" - с нарушением зрения. Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа

Число бюджетных мест в вузах в 2024 году увеличено

Привлечь молодых людей с высокой мотивацией, чтобы в будущем получить квалифицированных и конкурентоспособных специалистов - основная задача для каждой вступительной кампании в Беларуси. Особенность этого года - в вузах на 3 тысячи увеличат количество бюджетных мест. В первую очередь прирост по ряду инженерных специальностей, а также по педагогическим и медицинским.

В этом году мы увеличиваем набор. 1125 студентов планируем принять в наш университет. 975 студентов будут обучаться на бюджетной форме, 675 студентов - на целевой форме подготовки. Это составляет 70 % от всех бюджетных мест. Сергей Рубникович, ректор БГМУ

За последние 5 лет цифры бюджетного набора в медуниверситеты увеличены почти на 1000 мест, в колледжи практически 1200. Олимпиадное движение дало возможность высокомотивированым деткам поступать на льготных условиях. На сегодняшний день 101 человек имеет право на зачисление вместе с целевым набором. Ольга Колюпанова, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси

Вступительная кампания - 2024