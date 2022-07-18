Вступительная кампания - 2022: какие специальности в топе у абитуриентов?

В вузах Беларуси начался прием документов. Всего на первый курс планируют зачислить 53,5 тысячи абитуриентов. А в педагогическом университете сегодня прошло собеседование с выпускниками педклассов. Это те ребята, которые поступают по льготам, без сертификатов ЦТ. Как прошел первый день подачи документов и какие специальности сейчас востребованы? Репортаж Юлии Хмель.

Артем Чаботько пришел подавать документы в педагогический университет. Учитель истории и обществоведения - выбор профессии осознанный и по зову сердца. В семье большая династия педагогов. И сегодня для Артема это огромная ответственность - продолжить их дело.

Мама была учителем химии, папа - учитель физкультуры, и прадедушка был учителем истории, бабушка - преподавателем в медуниверситете. Артем Чаботько, абитуриент БГПУ имени Максима Танка

Парень поступает в вуз по льготам - без сдачи ЦТ - как выпускник педкласса. Впрочем, как и все сегодня в этой аудитории. Необходимо только пройти собеседование. Это не просто ответы на вопросы по билетам. При себе у каждого внушительное портфолио.

Мне действительно была интересна педагогика. Я смотрела на своего первого классного руководителя, приходила домой из школы и начинала играть в школу с игрушками. Я думаю, у многих был такой интерес. Милана Сечко, абитуриентка БГПУ имени Максима Танка

У некоторых абитуриентов сегодня двойное волнение. Кроме беседы с комиссией пришлось сдать экзамен лично министру образования. Не растерялись, ребятам было о чем подискутировать. Так уже на начальном этапе видно способных и замотивированных будущих педагогов.

Мы ждем этих ребят! Они очень хорошо подготовлены. Они видят детей, и мы чувствуем, что они уже любят свою будущую профессию, потому что у них была возможность на протяжении двух лет применять эту профессию. Александр Жук, ректор БГПУ имени Максима Танка





Контрольные цифры приема во все университеты формируются в тесном взаимодействии с Министерством труда и соцзащиты, с Министерством экономики, потому что мы должны прекрасно понимать, что прогресс имеет долгосрочный характер. И все цифры приема в наши университеты, в том числе в разрезе специальностей, являются выверенными с пониманием того, какие кадры нужны будут нашей стране через 4 года. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

А это уже Белорусский университет информатики и радиоэлектроники. Здесь своих первых абитуриентов встречали с подарками. Такой радушный прием для пятерых молодых людей, которые первыми заполнили документы. А вот чтобы упростить процедуру их подачи, в вузе традиционно работает и электронный кабинет абитуриента. Практически все документы можно заполнить дома и заверить их уже на месте.

Поступаю на инженерно-экономический факультет по специальности "экономика электронного бизнеса". К этому я шла очень долго, решение было принято заранее еще много лет назад, когда моя сестра поступила сюда, на эту же специальность. Я решила пойти по ее стопам. Мария Королькова, абитуриентка БГУИР

Новые специальности в вузах

В этом году в вузах появятся новые специальности. Среди них "урбанология и сити-менеджмент", "биоинженерия и биоинформатика", а также "геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность". За последние 10 лет, например, в БНТУ было открыто около 50 новых специальностей. Сейчас в вузе набирают абитуриентов по новому направлению - "цифровые технологии на промышленном предприятии", запросы на этих специалистов уже есть.

Поскольку БНТУ -участник проекта "Университет 3.0", на сегодняшний день вы его реализовали. Следующий этап - "Университет 4.0" - это другой уровень. Естественно, и учебные программы меняются. Георгий Вершина, первый проректор БНТУ

К слову, процесс зачисления абитуриентов в вузы под контролем специалистов Комитета госконтроля. Они работают в каждом учебном заведении страны. Уже подведены итоги первого этапа вступительных испытаний. В целом ЦТ прошло в штатном режиме. За нарушения из аудиторий были удалены 10 абитуриентов.





В тех учебных заведениях, в которых на законодательном уровне предусмотрено проведение внутренних испытаний (это творческие заведения и по физическому воспитанию), там будет обеспечен контроль так же, как и на ЦТ. Будет отслеживаться все происходящее. Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси