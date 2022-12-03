Вступительная кампания - 2023: что ждет абитуриентов, поступающих в белорусские вузы?

"Мы акцентируем внимание на том, что необходимо нам сегодня видеть каждого абитуриента. Как это сделать? Во многом работа была начата уже ранее. Речь идет о целом ряде специальностей гуманитарного профиля, творческих специальностей, физической культуры, т. е. там, где нам необходимо провести внутренний экзамен специализированный. И в этой связи мы, безусловно, сохраним эти подходы. Вторая категория абитуриентов, которых мы должны увидеть, - это выпускники колледжей. Если они решают продолжить обучение на уровне высшего образования, то для них будет также введен внутренний экзамен, и они смогут поступать в университет без централизованного тестирования", - отметил Иванец.