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Вступительная кампания - 2023: что ждет абитуриентов, поступающих в белорусские вузы?
Андрей Иванец, министр образования Беларуси, в проекте "Вопрос номер один" рассказал, какой будет вступительная кампания в 2023 году для абитуриентов.
"Мы акцентируем внимание на том, что необходимо нам сегодня видеть каждого абитуриента. Как это сделать? Во многом работа была начата уже ранее. Речь идет о целом ряде специальностей гуманитарного профиля, творческих специальностей, физической культуры, т. е. там, где нам необходимо провести внутренний экзамен специализированный. И в этой связи мы, безусловно, сохраним эти подходы. Вторая категория абитуриентов, которых мы должны увидеть, - это выпускники колледжей. Если они решают продолжить обучение на уровне высшего образования, то для них будет также введен внутренний экзамен, и они смогут поступать в университет без централизованного тестирования", - отметил Иванец.
Немаловажный аспект - итоговая аттестация за курс общей школы.
Министр уточнил и то, какие предметы будут сдаваться в виде централизованного экзамена. Так, в качестве обязательного испытание по белорусскому или русскому языку, а вот второй экзамен - предмет по выбору.
При этом сдача одного централизованного тестирования в дополнение к двум централизованным экзаменам позволит абитуриенту выбрать любой вуз, любую специальность, которая соответствует трем сданным экзаменам.
Интервью с министром образования Беларуси Андреем Иванцом в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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