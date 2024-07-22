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Вступительная кампания - 2024: средние специальные учреждения Беларуси принимают заявления от абитуриентов
В Беларуси продолжается вступительная кампания для желающих получить среднее специальное образование. Более 200 колледжей предлагают на выбор порядка 160 специальностей.
В 2024 году изменились сроки подачи документов. Так, для того, чтобы учиться на бюджете, выпускники 9-х классов должны подать документы до 3 августа, а до 6 августа - 11-классники. На платное отделение документы принимают по 13 августа. Традиционно прием осуществляется по среднему баллу аттестата. А самое большое количество мест предусмотрено по инженерным специальностям, вводятся и новые.
Всего же план набора - порядка 39 тыс. человек, из них около 29 тыс. - на бюджет. Напомним, приемные комиссии работают по будним дням и субботам с 9 утра до 6 вечера.
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