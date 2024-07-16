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Вступительная кампания - 2024: все больше новых специальностей предлагают абитуриентам белорусские вузы

Вузы Беларуси в этом году предлагают абитуриентам еще больше новых специальностей. К примеру, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники появились целых три: "электронное машиностроение", "киберфизические системы" и "цифровой маркетинг".

Особое внимание уделили и сфере микроэлектроники. С нынешнего года первокурсники этого профиля будут учиться по полностью измененной программе. Также увеличили срок подготовки до 6 лет и добавили защиту магистерской диссертации, что позволит выпускникам этого профиля иметь сразу инженерную квалификацию и степень магистра. Надругихфакультетахспециальности остались без изменений. Увеличен только набор на бюджетные места по некоторым направлениям. Всего же в этом году БГУИР планирует принять почти 3 тыс. студентов на все формы обучения.

Подача документов на многие специальности для обучения на бюджетной основе продлится до 17 июля. Для абитуриентов, выбирающих платную форму обучения, последний срок подачи документов - 1 августа. С 18 по 25 июля будут проводиться вступительные испытания.

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