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Вступительная кампания - абитуриенты с высшим баллом выбирают вуз
Поступать на разные факультеты приезжают абитуриенты из разных городов. Студенческий билет самым талантливым и целеустремленным. В этом году около четырех сотен абитуриентов получили высший балл на ЦТ. Как получить заветную сотню сразу по нескольким дисциплинам - узнала Татьяна Бажко (видео).
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