Вступительная кампания - абитуриенты с высшим баллом выбирают вуз

Поступать на разные факультеты приезжают абитуриенты из разных городов. Студенческий билет самым талантливым и целеустремленным. В этом году около четырех сотен абитуриентов получили высший балл на ЦТ. Как получить заветную сотню сразу по нескольким дисциплинам - узнала Татьяна Бажко (видео).