Вступительный марафон: план набора в вузы выполнен в полном объеме

Краткий пересказ от ИИ

В Министерстве образования вступительную кампанию 2026 года назвали одной из самых успешных и стабильных за последние 5 лет. В первую очередь, благодаря прозрачной системе проведения централизованного тестирования и экзамена.

32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы страны. Более 5 тыс. абитуриентов и вовсе поступили в университеты без вступительных испытаний и вне конкурса. Акцент постепенно смещается в сторону бесплатного образования.

В белорусских университетах было более 49 тыс. мест для бюджетников и платников. Всего документы подали 69 тыс. абитуриентов. Таким образом, конкурс составил почти 1,5 человека на место.

В 2026-м удалось переломить тренд на "непопулярность" аграрных профессий. Мы побили свои же рекорды. Пришли к тому, что прием в сельскохозяйственные вузы увеличили на 350 человек.

Если ранее в лидерах были классические IT-направления, то теперь ситуация немного изменилась. Молодые люди стали более прагматично оценивать будущее рынка труда и все чаще выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Молодежь понимает, что современные технологии будут во многом заменять классического программиста. Поэтому нам сегодня нужны архитекторы нейросетей, которые будут создавать языковые модели. Поэтому были очень высокие конкурсы на специализацию "искусственный интеллект" - 385+ баллов. Также мы увидели высокие проходные баллы на иностранные языки, что для нас было своего рода открытием".

Более 300 баллов для зачисления абитуриенты набирали по специальности "международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)". Дизайн костюма и текстиля, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура, физическая реабилитация и эрготерапия, история также вошли в топ-лист по популярности.

В колледжах страны продолжается вступительная кампания. В 2026 году прием ведут 173 учебных заведения. Всего колледжи готовы принять почти 39 тыс. человек. Возможность бесплатного обучения предусмотрена для большинства поступающих. Более 80 % мест бюджетные, из них свыше 30 тыс. на дневную форму обучения.

Можно подвести предварительные итоги для девятиклассников, поступавших на обучение за счет бюджета. Всего было подано 30 223 заявления при плановом наборе 22 309 человек.

Цифры подтверждают: интерес к получению среднего специального образования у белорусов остается стабильно высоким. А какие специальности выбирает молодежь, об этом расскажем в ближайших выпусках.