Вступительные испытания в Беларуси должны быть оптимальны - на это ориентирует Президент Беларуси

Вступительные испытания в Беларуси должны быть оптимальны. На это ориентирует Президент. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом сразу двух министров - здравоохранения и образования. На встрече также присутствовали ректор БГУ и декан биологического факультета вуза. Пока разговор о вступительной кампании в первом приближении.



Только 14 июня стартовало централизованное тестирование - в этом году на него записались почти 62 тысячи абитуриентов. Глава государства считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы на будущее.