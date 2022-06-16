3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вступительные испытания в Беларуси должны быть оптимальны - на это ориентирует Президент Беларуси
Вступительные испытания в Беларуси должны быть оптимальны. На это ориентирует Президент. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом сразу двух министров - здравоохранения и образования. На встрече также присутствовали ректор БГУ и декан биологического факультета вуза. Пока разговор о вступительной кампании в первом приближении.
Только 14 июня стартовало централизованное тестирование - в этом году на него записались почти 62 тысячи абитуриентов. Глава государства считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы на будущее.
Читать также:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе