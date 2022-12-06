3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вступительный экзамен для целевиков пройдет 8-10 июня
Вступительный устный экзамен для целевиков пройдет 8-10 июня, сообщил министр образования Андрей Иванец, пишет БелТА.
"Важной новацией этой вступительной кампании является то, что вступительный устный экзамен для целевиков будет проведен с 8 по 10 июня. 12 июня целевики будут зачислены. Только после этого начнется кампания проведения централизованного тестирования", - сказал Андрей Иванец.
Министр напомнил, что целевики будут сдавать внутренний экзамен в устной форме, что позволит увидеть абитуриентов и их мотивацию. "Старый добрый устный экзамен вернется в университеты для всех целевиков, которые будут поступать в следующем году", - отметил он.
Продолжая тему мотивации к поступлению, Андрей Иванец рассказал о другом подходе, который также решает эту задачу. В первую очередь он нацелен на специальности гуманитарного профиля, для поступления на которые необходимо сдавать внутренний экзамен в университете.
"Это те специалисты, которых мы должны увидеть не только в рамках выполнения тех или иных тестовых заданий, но и в рамках специализированных экзаменов. Это касается специальностей творческой направленности, физической культуры. Безусловно, тех ребят, которые оканчивают колледж и потом по соответствующему профилю будут поступать в университеты. Для них предусмотрена сдача внутреннего экзамена в университете", - рассказал министр.
По подсчетам Министерства образования, эти две категории абитуриентов - целевики и те, кто будет сдавать внутренний специализированный экзамен, - займут около четверти бюджетных мест в вузах.
На протяжении ряда лет в Беларуси действует система сдачи централизованного тестирования и во многом, как считает министр, она "скрыла" абитуриента. Университеты видят первокурсников, по сути, только 1 сентября, когда те приходят на обучение. Поэтому и встал вопрос о важности видеть абитуриента с точки зрения не только его знаний, но и мотивации при выборе профессии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов