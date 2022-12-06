Вступительный экзамен для целевиков пройдет 8-10 июня

Вступительный устный экзамен для целевиков пройдет 8-10 июня, сообщил министр образования Андрей Иванец, пишет БелТА.



"Важной новацией этой вступительной кампании является то, что вступительный устный экзамен для целевиков будет проведен с 8 по 10 июня. 12 июня целевики будут зачислены. Только после этого начнется кампания проведения централизованного тестирования", - сказал Андрей Иванец.

Министр напомнил, что целевики будут сдавать внутренний экзамен в устной форме, что позволит увидеть абитуриентов и их мотивацию. "Старый добрый устный экзамен вернется в университеты для всех целевиков, которые будут поступать в следующем году", - отметил он.

Продолжая тему мотивации к поступлению, Андрей Иванец рассказал о другом подходе, который также решает эту задачу. В первую очередь он нацелен на специальности гуманитарного профиля, для поступления на которые необходимо сдавать внутренний экзамен в университете.

"Это те специалисты, которых мы должны увидеть не только в рамках выполнения тех или иных тестовых заданий, но и в рамках специализированных экзаменов. Это касается специальностей творческой направленности, физической культуры. Безусловно, тех ребят, которые оканчивают колледж и потом по соответствующему профилю будут поступать в университеты. Для них предусмотрена сдача внутреннего экзамена в университете", - рассказал министр.

По подсчетам Министерства образования, эти две категории абитуриентов - целевики и те, кто будет сдавать внутренний специализированный экзамен, - займут около четверти бюджетных мест в вузах.