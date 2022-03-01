ВСУ обстреливают мирные кварталы Донецка

В Донецке убиты два мирных жителя. Они погибли в результате применения ракетных систем залпового огня со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города, призывая людей отходить от окон, и, если есть возможность, переместиться в укрытие.



Сергей Шойгу, министр обороны России:

В ходе военных столкновений украинская сторона без колебаний использует мирных жителей в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, минометы крупного калибра размещены во дворах жилых домов, возле школ и детских садов.

