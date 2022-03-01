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ВСУ обстреливают мирные кварталы Донецка

В Донецке убиты два мирных жителя. Они погибли в результате применения ракетных систем залпового огня со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города, призывая людей отходить от окон, и, если есть возможность, переместиться в укрытие.

Сергей Шойгу, министр обороны России:
В ходе военных столкновений украинская сторона без колебаний использует мирных жителей в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, минометы крупного калибра размещены во дворах жилых домов, возле школ и детских садов.

Спецоперация в Донбассе

Целями группировки Вооруженных сил России в ходе специальной операции служат исключительно военные объекты. На сегодня полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю. Высокоточным орудием поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины. Уничтожено 1325 объектов военной инфраструктуры. Передовые отряды народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими частями. Войска ЛНР продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 километра.

НАТО укрепляет восточный фланг

Губернатор Баварии торжественно встретил 200 американских солдат в аэропорту Нюрнберга. Они переброшены сюда в целях укрепления восточного фланга НАТО на фоне российской спецоперации в Украине. Очередное американское подразделение станет частью развертывания семитысячных американских войск в Европе по приказу президента США Джо Байдена.

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