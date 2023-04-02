Вся белорусская политика была и остается ответом на запрос о справедливости

Сейчас от нас требуется отдача, и мы выполним те наставления, которые мы услышали в Послании главы государства, те основные моменты, для сохранения суверенитета нашего государства. Один из них: это обороноспособность нашей страны. Мирное небо зависит от нас, и мы сделаем все для того, чтобы у нас было мирное небо над нашей головой.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси