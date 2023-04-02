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Вся белорусская политика была и остается ответом на запрос о справедливости
Воюем на экономическом фронте, чтобы каждому в стране жилось лучше. Социальная логика простая: дать возможность заработать тому, кто хочет; защитить слабых; не драть три шкуры тарифами и ценами. Да, вся белорусская политика была и остается ответом на запрос о справедливости.
Все ли страны могут позволить себе проводить независимую внешнюю политику? Конечно, нет. Для небольшой Беларуси - это как катить камень в гору. Но катим! Как было сказано: "Солнце встает на Востоке". Наш разворот туда - разумная реальность.
Если мы каждый на своем рабочем месте будем максимально эффективно работать, если у нас будет стабильная экономика, то нам не придется отстаивать свой суверенитет на поле боя, и мы сохраним стабильность, сохраним динамику развития нашей страны и обеспечим комфортные условия жизни наших граждан.
Нам надо отстоять, защитить свои интересы. При этом мы хотим сделать это мирным способом. Мы хотим сделать любую попытку военного или силового вторжения в Беларусь неприемлемой прежде всего для агрессора.
Сейчас от нас требуется отдача, и мы выполним те наставления, которые мы услышали в Послании главы государства, те основные моменты, для сохранения суверенитета нашего государства. Один из них: это обороноспособность нашей страны. Мирное небо зависит от нас, и мы сделаем все для того, чтобы у нас было мирное небо над нашей головой.
Целиком материал смотрите в видео.
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