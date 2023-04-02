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Вся белорусская политика была и остается ответом на запрос о справедливости

Воюем на экономическом фронте, чтобы каждому в стране жилось лучше. Социальная логика простая: дать возможность заработать тому, кто хочет; защитить слабых; не драть три шкуры тарифами и ценами. Да, вся белорусская политика была и остается ответом на запрос о справедливости.

Все ли страны могут позволить себе проводить независимую внешнюю политику? Конечно, нет. Для небольшой Беларуси - это как катить камень в гору. Но катим! Как было сказано: "Солнце встает на Востоке". Наш разворот туда - разумная реальность.

Если мы каждый на своем рабочем месте будем максимально эффективно работать, если у нас будет стабильная экономика, то нам не придется отстаивать свой суверенитет на поле боя, и мы сохраним стабильность, сохраним динамику развития нашей страны и обеспечим комфортные условия жизни наших граждан.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома
Нам надо отстоять, защитить свои интересы. При этом мы хотим сделать это мирным способом. Мы хотим сделать любую попытку военного или силового вторжения в Беларусь неприемлемой прежде всего для агрессора.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Сейчас от нас требуется отдача, и мы выполним те наставления, которые мы услышали в Послании главы государства, те основные моменты, для сохранения суверенитета нашего государства. Один из них: это обороноспособность нашей страны. Мирное небо зависит от нас, и мы сделаем все для того, чтобы у нас было мирное небо над нашей головой.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси

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