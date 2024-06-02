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Вся белорусская продовольственная продукция продается, складских запасов практически нет - Бартош
Вся белорусская продовольственная продукция продается, складских запасов практически нет. Об этом в программе "Главный эфир" заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.
На белорусскую продовольственную продукцию есть спрос, рассказал глава ведомства. По I кварталу реализовано продукции без малого 2 млрд. На сегодняшний день вся продукция у нас продается, складских запасов практически нет.
Для достижения планки в 9 млрд долларов многое предстоит еще сделать, считает министр. В первую очередь надо поработать над ценовым фактором, особенно с китайским потребителем. "Отработка новой линейки продукции также дает свою добавленную стоимость, это также играет значимую роль в увеличении стоимостипереработанного сырья, в том числе увеличивает наш экспорт", - сказал Сергей Бартош.
Темп роста экспорта белорусской молочной продукции, по его словам, сегодня порядка 108 %, более 103 % мясной продукции."Поэтому все выполнимо, - уверен министр. - Сегодня благоприятные погодные условия складываются для заготовки кормов и для роста. Но чуть-чуть дождиков недостает, но если в ближайшие дни пойдут дождики, все задачи будут выполнены".
В полях заготовка кормов в целом уже практически началась, сказал он. "Брестская область вообще интенсивно ведет заготовку кормов, Гродненская область. В принципе последней включается Витебская область. Сегодня 50 % хозяйств приступило к заготовке кормов. Из них порядка 70 хозяйств, которые уже массово ведут заготовку кормов. Сегодня самое главное - своевременно убрать корма, убрать качественно и в ту фазу, которая обеспечит питательность", - подчеркнул глава ведомства.
В 2024 году планируется собрать более 32 центнеров травянистых кормов на условную голову, сказал он. Это порядка 10 млн тонн кормовых единиц. "Нам надо это сделать для того, чтобы обеспечить производство животноводческой продукции. И мы это сделаем", - заверил министр.
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