Вся белорусская продовольственная продукция продается, складских запасов практически нет - Бартош

Вся белорусская продовольственная продукция продается, складских запасов практически нет. Об этом в программе "Главный эфир" заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.

На белорусскую продовольственную продукцию есть спрос, рассказал глава ведомства. По I кварталу реализовано продукции без малого 2 млрд. На сегодняшний день вся продукция у нас продается, складских запасов практически нет.

Для достижения планки в 9 млрд долларов многое предстоит еще сделать, считает министр. В первую очередь надо поработать над ценовым фактором, особенно с китайским потребителем. "Отработка новой линейки продукции также дает свою добавленную стоимость, это также играет значимую роль в увеличении стоимостипереработанного сырья, в том числе увеличивает наш экспорт", - сказал Сергей Бартош.

Темп роста экспорта белорусской молочной продукции, по его словам, сегодня порядка 108 %, более 103 % мясной продукции."Поэтому все выполнимо, - уверен министр. - Сегодня благоприятные погодные условия складываются для заготовки кормов и для роста. Но чуть-чуть дождиков недостает, но если в ближайшие дни пойдут дождики, все задачи будут выполнены".

В полях заготовка кормов в целом уже практически началась, сказал он. "Брестская область вообще интенсивно ведет заготовку кормов, Гродненская область. В принципе последней включается Витебская область. Сегодня 50 % хозяйств приступило к заготовке кормов. Из них порядка 70 хозяйств, которые уже массово ведут заготовку кормов. Сегодня самое главное - своевременно убрать корма, убрать качественно и в ту фазу, которая обеспечит питательность", - подчеркнул глава ведомства.