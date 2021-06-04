Вся горькая для беглых правда и шокирующие признания Протасевича - магистральная тема "Клуба редакторов"

Кураторы экстремистских телеграм-каналов, попытка буквально уничтожить экономику Беларуси и все ради личной наживы. Эксперты клуба обсудили и сенсационные заявления Протасевича о том, как через Белорусский дом отмывают деньги. Что такое инфопоинт, а главное категорический запрет на критику так называемых лидеров оппозиции в телеграм-каналах и последствия, которые нашу страну обошли, к счастью, стороной.



В центре внимания участников клуба и люди, призывавшие к расправам над силовиками, госслужащими и их семьями. Какая судьба ждет тех, кто из Варшавы и Вильнюса нападал на родную страну за тысячи евро?



Протасевич с революцией и целым пластом нечистых на руку политиков и активистов. Вся правда, о которой так часто говорили по ту сторону границы, - в "Клубе редакторов" после "Панорамы".