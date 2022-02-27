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Вся информация о ходе голосования от наблюдателей у специалистов общественно-информационного центра

Всю информацию о ходе голосования от наблюдателей, которые работают на каждом участке страны, собирают специалисты общественно-информационного центра. Он расположен во Дворце профсоюзов.

Это совместная инициатива крупнейших общественных организаций страны - Белой Руси, Федерации профсоюзов, БРСМ, Белорусского союза женщин, "Патриотов Беларуси", ветеранской организации. На связи со студий вновь Андрей Сыч (видео).

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