Вся правда о литовских лагерях для беженцев

В лагере для беженцев в приграничной зоне Литвы размещались около 800 человек из Ирака, Афганистана и других стран.

"Мы приехали сюда за правами человека. Мы перемещенные лица, и наша страна страдает от войны", - рассказывает беженец из Сирии Насим Хамидо.

"Местные торговцы наживаются на нас. Если что-то здесь стоит 5 евро, они продают нам это за 15", - жалуется беженец из Ирака Халид.

Еще один литовский лагерь с беженцами - тюрьма в городе Кибартай. В камерах по 18 человек. "Это ужасно, посмотрите вокруг, мы заключенные. Я чувствую себя потерянным", - говорит один из беженцев.

"Мы не преступники, чтобы держать нас в тюрьме. Мы не животные. Мы - люди", - добавляет второй.

Вот что на этот счет говорят власти Литвы. "Мы изменили закон так, чтобы наши пограничники имели право не давать мигрантам пересечь границу", - отмечал замминистра внутренних дел Литвы в 2021 году Кястутис Ланчинскас.

Чтобы литовским пограничникам было легче ловить обездоленных людей с детьми, были установлены заграждения из колючей проволоки. Доступ в приграничную зону закрыли для общественных организаций и журналистов. Но беженцы все равно прибывали из стран, которые в свое время разбомбил цивилизованный Запад.

"Я не могу вернуться в Сирию, потому что там опасно. Возможно, мы там умрем. Мы бежим от войны. От убийства. От насилия. Мы не вернемся туда. Никогда. Я лучше умру здесь. Пусть меня убьют здесь - это все равно лучше, чем вернуться в Сирию", - говорит сирийская беженка Уала.

"У нас в Сирии 10 лет шла война. Там все разрушено. Мы не можем вернуться домой", - добавляет еще один беженец.

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