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Вся правда о польской правящей партии ПиС - в "Понятной политике"

Призрак справедливости. В понедельник в "Понятной политике" на "Беларусь 1" - вся правда о польской правящей партии. Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему - в каких скандалах замешана ПиС? А также, что такое "скотский закон"? Конкретные факты о конкретных политиках - смотрите сразу после "Панорамы".

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