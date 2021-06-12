Вся правда о террористическом плане "Перамога" - в рубрике "Площадка"

Поставить на колени Беларусь пытались весь прошлый год. Не получилось. Чтобы оправдаться перед западными кураторами, беглые лидеры протеста заявляют о новом сетевом проекте под громким названием "Перамога". Экстремисты призывают включаться в подпольное движение, вербовать родных, друзей, знакомых, создавать бандформирования и участвовать в спецоперациях. Только вот обещанная анонимность в таком проекте оказалась ложью.



Вся правда о террористической инициативе - в авторской рубрике "Площадка".



Через инициативу - план "Перамога" - экстремисты собирают полную информацию о регистрируемых



Кроме прочих сведений, узнают, готов ли человек по приказу в составе группы участвовать в спецоперациях, готов ли объявить свое рабочее место, здание "опорным пунктом". Призывают вербовать родных, друзей, знакомых. Что это за проект на самом деле, рассказал начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Андрей Паршин.



Беглые предатели вроде бывших силовиков Азарова и Лупоносова не скрывают:план "Перамога" - очередной сценарий с конкретным набором деструктивных действий. Общая цель - попытка госпереворота. Так говорят они. План поддержала и недооппозиция, ныне содержанка иностранных государств. Все это - реальные уголовные статьи. С одной стороны. С другой, "план" - новая возможность для выкачивания денег из зарубежных спонсоров, аналог предыдущих инициатив.



Кто стоит за этой? Экстремистский западный проект BYPOL. По его приказу должны были действовать формируемые в Беларуси группировки. Сегодня многие инициативы, большинство деструктивных каналов объединены в одну - созданную за рубежом площадку "Инфопойнт".Теперь по лицам.

