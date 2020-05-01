Вся правда об артишоке

Артишок - загадочное для нас растение. Любители итальянской архитектуры и французской кухни знакомы с ним ближе. Нопочему бы не попробовать вырастить экзот на белорусской земле?



Артишок - растение из семейства Астровые. Его родина - Средиземноморский регион и Канарские острова.



Артишоки мы уже видели в теплице у витебской дачницы Валентины Никоновой. Правда, в середине лета тогдасняли только красивую резную листву. До плодов еще было далеко. Да и хозяйка выращивала артишок только для декоративности. Ногде-то в сентябре месяце он дает побег сильнейший, и на нем раскрывается такой похожий на розу цвет.



На этот раз мы полны решимости получить и плоды. За советами и практикой "Дача" отправилась в Воложинский район, в питомник "Морозник".







Артишоки - это шок! На самом деле представителей этого семейства вы видели на лугах, это чертополох. И даже цветок артишока, когда он зацветает, похож чем-то на чертополох. Но сама корзинка крупнее, и этим ценится. Ее можно употреблять в пищу, она достаточно крупная, с ладонь.



Артишоки вместе со спаржей и ревенем относятся к деликатесным овощам. В пищу идут нераскрывшиеся бутоны артишока.



Вообще в теплых странах артишок - это многолетник, но у нас выращивается как летник. Рано весной его сажают на рассаду, в конце мая, когда минует угроза заморозков, высаживают в грунт. И уже в конце августа - сентябре можем собирать урожай и наслаждаться таким изысканным блюдом, как артишок. Его отвариваюти с соусами употребляютв пищу. Плоды артишока тонизируют, успокаивают кашель, очищают кровь и растворяют камни в почках.





Дачный эксперимент начинается!

Для посева артишока нужны семена. Мы их замочили на сутки в воде, чтобы они набухли и быстрее проросли. Прежде, чем посадить, мы делаем отверстия в дне формы, чтобы вода стекала, растение не замокало и хорошо себя чувствовало. Насыпаем небольшое количество грунта. У артишока достаточно длинная, как морковка, корневая система, то есть, совсем мало грунта не подойдет. Нам нужно, чтобыкореньхорошо пророс и чтобы при пикировке потом не сильно его травмировать.

Семена артишокачем-то похожи на расторопшу,достаточно крупные, с ними не запутаетесь. Одиночно сажаем семена в грунт.Грунт лучше использовать обычный торфяной, а вот присыпать желательнодругим.

Мы используем кокосовый грунт. Он рыхлый, легкий, водопроницаемый, отдельные частички не слеживаются, не комкуются, и росткам через них легко пробиться. И если на торфе иногда появляется мох или какая-то зеленая плесень, то на кокосовом это исключено, он хорошо себя зарекомендовал.

Присыпаем, уплотняем и подписываем, чтобы помнить, что и когда посадили. Польем, закроем и поставим в теплое место на проращивание. Поливаем немного - до влажного грунта, но не сильно мокрого, чтобы растение не было в большом количестве воды. Закрываем крышкой, ставим в теплое место, это может быть теплица или подоконник. Видно, что крышка контейнера немедленно запотела - парниковый эффект в действии. Но не забывайте иногда проветривать, до всходов - 2-3 недели.

Когда появится первый настоящий листик, пересаживаем, пикируем. И где-то в конце мая высаживаем в грунт на солнечное место и ухаживаем, как за обычной огородной культурой. Если у вас растут перцы и помидоры, вы их подкармливаете, не забывайте про артишоки, чтобы он был красивенький, жирненький и хорошо рос. И уже в конце августа - начале сентября можно будет снимать первый урожай на пробу.

Артишок - теплолюбивое растение. Для его посадки лучше выбрать место, защищенное от холодных ветров.