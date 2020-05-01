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Вся правда об артишоке
Артишок - загадочное для нас растение. Любители итальянской архитектуры и французской кухни знакомы с ним ближе. Нопочему бы не попробовать вырастить экзот на белорусской земле?
Артишок - растение из семейства Астровые. Его родина - Средиземноморский регион и Канарские острова.
Артишоки мы уже видели в теплице у витебской дачницы Валентины Никоновой. Правда, в середине лета тогдасняли только красивую резную листву. До плодов еще было далеко. Да и хозяйка выращивала артишок только для декоративности. Ногде-то в сентябре месяце он дает побег сильнейший, и на нем раскрывается такой похожий на розу цвет.
На этот раз мы полны решимости получить и плоды. За советами и практикой "Дача" отправилась в Воложинский район, в питомник "Морозник".
Артишоки - это шок! На самом деле представителей этого семейства вы видели на лугах, это чертополох. И даже цветок артишока, когда он зацветает, похож чем-то на чертополох. Но сама корзинка крупнее, и этим ценится. Ее можно употреблять в пищу, она достаточно крупная, с ладонь.
Артишоки вместе со спаржей и ревенем относятся к деликатесным овощам. В пищу идут нераскрывшиеся бутоны артишока.
Вообще в теплых странах артишок - это многолетник, но у нас выращивается как летник. Рано весной его сажают на рассаду, в конце мая, когда минует угроза заморозков, высаживают в грунт. И уже в конце августа - сентябре можем собирать урожай и наслаждаться таким изысканным блюдом, как артишок. Его отвариваюти с соусами употребляютв пищу. Плоды артишока тонизируют, успокаивают кашель, очищают кровь и растворяют камни в почках.
Дачный эксперимент начинается!
Для посева артишока нужны семена. Мы их замочили на сутки в воде, чтобы они набухли и быстрее проросли. Прежде, чем посадить, мы делаем отверстия в дне формы, чтобы вода стекала, растение не замокало и хорошо себя чувствовало. Насыпаем небольшое количество грунта. У артишока достаточно длинная, как морковка, корневая система, то есть, совсем мало грунта не подойдет. Нам нужно, чтобыкореньхорошо пророс и чтобы при пикировке потом не сильно его травмировать.
Семена артишокачем-то похожи на расторопшу,достаточно крупные, с ними не запутаетесь. Одиночно сажаем семена в грунт.Грунт лучше использовать обычный торфяной, а вот присыпать желательнодругим.
Мы используем кокосовый грунт. Он рыхлый, легкий, водопроницаемый, отдельные частички не слеживаются, не комкуются, и росткам через них легко пробиться. И если на торфе иногда появляется мох или какая-то зеленая плесень, то на кокосовом это исключено, он хорошо себя зарекомендовал.
Присыпаем, уплотняем и подписываем, чтобы помнить, что и когда посадили. Польем, закроем и поставим в теплое место на проращивание. Поливаем немного - до влажного грунта, но не сильно мокрого, чтобы растение не было в большом количестве воды. Закрываем крышкой, ставим в теплое место, это может быть теплица или подоконник. Видно, что крышка контейнера немедленно запотела - парниковый эффект в действии. Но не забывайте иногда проветривать, до всходов - 2-3 недели.
Когда появится первый настоящий листик, пересаживаем, пикируем. И где-то в конце мая высаживаем в грунт на солнечное место и ухаживаем, как за обычной огородной культурой. Если у вас растут перцы и помидоры, вы их подкармливаете, не забывайте про артишоки, чтобы он был красивенький, жирненький и хорошо рос. И уже в конце августа - начале сентября можно будет снимать первый урожай на пробу.
Артишок - теплолюбивое растение. Для его посадки лучше выбрать место, защищенное от холодных ветров.
Дачный Instagram уже отметил успешное выращивание артишоков. Растение неприхотливое, утверждают любители экзотов из Бреста. Мол, растет, как обычная трава. У сизых бутонов нежный ореховый вкус. Да и в цветнике массивный артишок отлично смотрится .
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