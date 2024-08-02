Вся самая важная информация об арбузе: чем полезен, как выбрать спелый, что из него приготовить, кому нельзя есть арбузы

Каждый год 3 августа празднуется Всемирный день арбуза. И чтобы отметить его сладкой покупкой, прочитайте наш материал о том, как выбрать арбуз, какому отдать предпочтение: красному или желтому. Тут же вы узнаете о пользе арбуза для организма и его вреде, а также пару рецептов из арбузов.

Выбрать сладкий и спелый арбуз

Рынок сегодня предлагает множество сортов ягоды: по внешнему виду, по вкусу, форме. Мы подготовили несколько советов, которые помогут не потеряться в таком разнообразии и выбрать хороший продукт.





Внешний вид

Правильная ягода должна быть без трещин и вмятин. Иначе в арбузе могут размножаться микроорганизмы, которые приведут к порче продукта.

По цвету определить спелость не получится. В зависимости от сорта окраска может варьироваться от желтого до черного цвета. Полоски тоже ничего не покажут.

На плоде обязательно должно быть земляное пятно - место, которым арбуз прилегал к почве. Оно может быть желтым, ярко-желтым или просто светлым. Чем ярче, тем дольше было созревание.

Сетка от опыления (похожая на шрам) - хороший знак. Это доказательство того, что пчелы часто навещали завязь. А значит арбуз должен быть сладким.

Сухой хвостик или "пуговка"





Существует такое правило: спелость арбуза определять по сухому хвостику. Вот только пока товар с бахчи доедет до потребителя, хвостик даже незрелого плода может высохнуть. В таком случае лучше смотреть на "пуговку" - место, из которого растет хвостик. Оно в спелой ягоде должно быть тоже одеревеневшим.

"Мальчик" или "девочка"

Сколько раз мы слышали, что "девочки" (круглые арбузы) слаще "мальчиков" (овальной формы). Вот только плод завязывается всегда на женском цветке. Так что все ягоды "женского пола". А сладость все же больше зависит от сорта.

Выбрать арбуз по звуку

Чтобы проверить зрелость, плод нужно несильно ударить. Если вы услышали глухой звук (все равно что хлопок по мясу), значит арбуз слишком плотный внутри, недозрелый. Если звук гулкий (как от барабана), то внутри ягоды есть пустоты - арбуз перезрел. Лучше выбрать что-то среднее между этими вариантами.

Красный арбуз, желтый, квадратный или без косточек?

Все мы привыкли к классическому арбузу - круглому или овальному, красному с косточками. Но сейчас рынок предлагает более интересные варианты для любителей этой ягоды. В чем же их особенность?





Желтый арбуз

Желтая мякоть мало чем отличается от красной по вкусовым качествам, но многие находят желтый арбуз слаще. Хотя это опять же зависит от сорта. Такое лакомство может иметь фруктовое послевкусие, например, ананаса или манго. Цвет мякоти обусловлен содержанием антиоксиданта бета-каротина. За это вещество ваши кожа, зрение и иммунитет скажут спасибо.

Квадратный арбуз

Квадратная форма арбуза - дело рук человека. Ягоду выращивают в специальных емкостях из стекла или пластика. Вкусовые качества и текстура остаются неизменными. Необычная геометрическая форма влияет только на ценник. Такие экземпляры обычно стоят дороже и чаще используются в качестве подарка или декорации.





Арбуз без косточек

Сладкий и сочный арбуз без косточек - звучит как сказка. Но это возможно благодаря трудам селекционеров. Хотя и бытует ошибочное мнение, что во всем виноват ГМО. Считается, что у таких плодов выраженная сладость и яркий аромат.

Польза арбуза

Из-за большого содержания воды (90 %) в 100 г арбуза всего около 30 килокалорий. Полезное наполнение мякоти: витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), аскорбиновая кислота, витамин Е, магний, железо, калий, кальций, натрий, фосфор, ликопин.





Как действует арбуз на организм:

Вред арбуза

Несмотря на огромное количество полезных свойств, у арбуза есть некоторые недостатки. Например, в несезонный период для быстрого созревания арбуз могут подкармливать азотными удобрениями. Тогда содержание нитратов в плодах может привести к неприятностям у потребителя: нарушению транспортной функции крови, ведущему к гипоксии.

Вот что указывает на нитраты в арбузе: неоднородный и неестественный цвет мякоти (ярко-красный, с фиолетовым оттенком), желтые волокна.

Также мочегонное свойство лакомства может вызвать дискомфорт в области мочевого пузыря. Употребление ягоды сразу после другой еды может привести к метеоризму, вздутию живота, расстройству кишечника.

Лучше воздержаться от употребления арбуза, если у вас:

Стоит отметить, что безопасная порция арбуза на день для взрослых - до 500 г, для детей - до 150 г.

Рецепты из арбуза

Учитывая, что при поедании августовской ягоды нужно соблюдать нормы, может случиться так, что ее съесть вы просто не успеете из-за естественной порчи. И чтобы не "кормить" мусорку таким вкусным угощением, рассчитайте сразу лишнее количество свежего арбуза и приготовьте из него десерты.

Варенье из мякоти арбуза на зиму

Так арбузом можно наслаждаться в любое время года.





Цукаты из арбузных корок

Что делать, если арбуз съели и осталось много корок? Приготовить из них цукаты!





Смузи из арбуза

А этот рецепт для тех, кто хочет утолить жажду жарким летом.





1. В блендере смешайте все ингредиенты.

2. Залейте смузи в стакан и украсьте мятой или лимоном.

