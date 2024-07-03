Необходимо сделать все, чтобы пронести историческую память белорусов через века. Это заявил Президент Александр Лукашенко на военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Беларуси.

В памяти много боли и страданий, терпения и мужества, подвигов и торжества справедливости. В ней также сотни тысяч имен героев и сила нации наследников победителей! Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Мы помним и никогда не забудем, какой ценой завоевана возможность жить и трудиться под мирным небом. При этом у белорусов только один учитель, и это не Евросоюз и не США.

В высоких кабинетах Вашингтона подсчитывают выгоды, продавая оружие и вгоняя в нищету украинский народ, двигаясь к основной цели. Она не меняется столетиями. Но инфоповоды совершенствуются. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Белорусский лидер напомнил, что в начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, которые почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу. "А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль "учителя" взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается "учить" весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны. И у нас только один учитель - наша история. История победителей".

Уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок, подчеркнул белорусский лидер. И сегодняшний парад - тому подтверждение. Это признание профессионализма нашей армии, наших защитников. В Беларуси делается все и даже больше, чтобы армия и народ были готовы защитить страну.

Александр Лукашенко: Наш парад - это знак силы союзнического стратегического партнерства Беларуси и России, взаимодействия с государствами - членами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с Китайской Народной Республикой. Знак нашей готовности и сегодня стать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов. Всех нас объединяет Великая Победа над общим врагом - странами гитлеровского альянса. Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания. Александр Лукашенко, Президент Беларуси









Главным гарантом военной безопасности Беларуси являются Вооруженные Силы

Беларусь поддерживает их в постоянной боеготовности, оснащает современным вооружением. Вся сила и мощь - сегодня на параде.

На марше - прославленные соединения. За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны они удостоены почетных званий и наименований, награждены боевыми орденами.

36 пеших парадных расчетов! В одном строю с белорусами - стратегические союзники из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Китая.





Механизированная колонна также из трех десятков парадных расчетов, а это более 300 единиц техники.

В строй поставлены новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники, в том числе: белорусский ракетный комплекс "Полонез-М" с дальностью поражения целей до 300 километров. Ударные вертолеты Ми-35М, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

На вооружении и только поступившие полковой комплект зенитной ракетной системы эС-400, 2 дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". Комплекс - носитель тактического ядерного оружия. Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника и гарантия нашей безопасности!

В этом году войска противовоздушной обороны продолжат оснащение самым передовым, получат новые зенитные ракетные комплексы, средства радиолокации, модернизированные бронетранспортеры.

В воздушном параде боевые вертолеты и самолеты ВВС и войск ПВО Беларуси и Воздушно-космических сил России. А это 12 парадных расчетов, в том числе авиационные группы высшего пилотажа "Беркуты", "Русские витязи" и "Стрижи".

Белорусские военные летчики обладают высоким мастерством - способны выполнять самые сложные учебно-боевые задачи, в совершенстве овладели навыками посадки и взлета с аэродромных участков дорог.

Высший пилотаж показал и плац-парад роты почетного караула. Принципиально новая программа. Эти элементы не показывались широкой публике!

112 военнослужащих показали слаженность и выправку, мастерство синхронизации в новых уникальных элементах! РПК - "визитная карточка" Беларуси. Ни одно крупное общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава.





В то же время сегодня важна не только военная сила. Ничто не сможет сломить наш народ, сплоченный крепким духовным единством. Народ, который имеет общую историческую память и абсолютную приверженность традиционным ценностям. Народ, который на генетическом уровне не приемлет агрессии и делает все, чтобы жить мирно.