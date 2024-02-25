Вся страна голосовала - комфортные условия были созданы для всех избирателей в Беларуси

Политики и бизнесмены, спортсмены и деятели искусств, врачи, учителя семьями и по одному - все те, кому не все равно, сегодня шли на участки. Электоральный марафон - событие всегда историческое и судьбоносное. О голосовании, которое объединило всю страну, в сюжете Елены Витко.

День, когда душа поет, а эмоции захватывают даже самых юных белорусов. В соцсетях проходят патриотические флешмобы, а на участках выстраивается очередь в кабины для голосования. Событие знаменательное - депутатов всех уровней в таком синхронном формате выбирали впервые.

Специально к единому дню голосования в Беларуси выпустили подарочную серию Конституции. А это свыше 180 тыс. экземпляров. Основной закон государства в удобном формате - твердый переплет и золотое тиснение. Презент символичный, его вручали тем, кто голосовал впервые.

Памятный печатный устав 25 февраля появился и в семье Бондаревых. Дебютантом электоральной кампании стал Даниил. Сделать взрослый выбор помогли стены родной школы, а также поддержка родителей и младшего брата.

Это важный поступок в жизни каждого гражданина, особенно, когда человек достигает своего совершеннолетия. С кандидатами ознакомился, выбор сделал. Даниил Бондарев, студент БГУ



Народных представителей ответственно выбирали во всех регионах. А это почти 5,5 тыс. участков. Рекордсменом по их количеству стала Гомельская область.

"Сегодня отмечаю свое 18-летие. Также пришла впервые на голосование, выбираем депутатов. Это важно, потому что молодежь должна думать о своей родине, ведь мы будем жить здесь", - сказала девушка.

Сегодня, по сути, заложили фундамент, на котором ближайшие 5 лет будем возводить комфортное жилье и образовательные новостройки. Увидим также отремонтированные дороги и благоустроенные парки. Казалось бы, такое привычное и обыденное, но в этом вся жизнь. Те, кто в нашей стране обрел второй дом и получил белорусское гражданство, также исполнили долг с благодарностью.

Спокойно, мирно - это самое главное. Все хорошо. Мы приехали в 2014 году. Проживали мы раньше в Донецкой области, г. Макеевка. В связи с событиями, которые там сложились, мы вынуждены были уехать. Голосуем впервые, так как мы в декабре прошлого года получили гражданство. Поэтому для нас, конечно, очень волнительно, ответственно. Мы рады, что наш голос участвует в судьбе целой страны. Виталий и Инна Карнаух, уроженцы Украины, жители г. Жабинка

Белорусы осознанно делают свой выбор. Понимают, что от правильно принятого решения будет зависеть наше будущее. Особенно сейчас, когда идет политическое давление на Беларусь, когда 2020 год показал, как важно быть сплоченными и насколько верным был выбран путь развития страны главой государства. Ведь только сильная власть и грамотная государственная политика может стать гарантом независимости и созидания.

"Мы голосуем за политическую, социально-экономическую стабильность, за мирное небо над головой. Было отрадно услышать, что Александр Григорьевич Лукашенко объявил про то, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2025 году. Я считаю, что эта новость приятная, хорошая", - поделилась жительница Витебска.

Комфортные условия и забота о каждом прослеживались и во время голосования. На участках создана безбарьерная среда, помогали волонтеры, работали мобильные группы. Тех, кто по состоянию здоровья не мог прийти на участок, посещали на дому. В таком формате свои бюллетени заполнил и Виктор Ситников. Он 40 лет посвятил работе на предприятии "Могилевхимволокно".



Хорошо, что все это в один день. И дали нам возможность, не утруждая себя физически, отдать свой голос за тех людей, которые и дальше будут проводить политику, которую ведет наш глава государства. Мы должны быть вместе. Виктор Ситников, ветеран труда

Для доступного выбора созданы и так называемые закрытые участки. На базе больниц и санаториев, в домах отдыха - всего 215 подобных площадок. Одна из таких расположилась на территории Гродненской университетской клиники. Свое избирательное право здесь смогли реализовать свыше 600 пациентов.

"Все очень хорошо организовано, хотелось бы быть дома, но так сложились обстоятельства, что я в больнице. Поэтому я хочу все равно высказать свою гражданскую позицию", - рассказала пациентка клиники.