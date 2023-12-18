Вся страна может "лечь", если кто-то удачно влезет в систему и что-то сломает - Монтян об искусственном интеллекте

Украинский юрист и блогер Татьяна Монтян в проекте "В теме" высказалась о роли искусственного интеллекта в современном мире, передает БЕЛТА

В качестве примера, насколько сегодня мир зависит от современных технологий и как быстро с их помощью можно все разрушить, блогер вспомнила случай с хакерской атакой на крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар". "Когда все работает, мы этого не замечаем, - подчеркнула она. - А если рухнет один оператор, затем остальные и еще какая-то IT-система, мы плавно переместимся в каменный век. Это показало, насколько уязвимы все эти системы, насколько просто их на самом деле обрушить. Ходили разные слухи, но официальная версия, что вломились через учетную запись какого-то сотрудника и что-то там стерли. Правду, конечно, никто не расскажет, но сам факт: вся страна может "лечь", если кто-то удачно влезет и что-то сломает или изнутри решит сделать это за деньги или из каких-то идейных соображений, куда-нибудь предварительно удрав".

Блогер также привела в пример недавний случай, когда в бразильском Порту-Алегри был принят закон, который написал чат-бот. Искусственный интеллект сгенерировал документ по запросу члена совета Рамиро Росарио, и только когда законодательный акт одобрили и утвердили, тот рассказал историю его авторства. Стоит отметить, что в мэрии никто ничего не заподозрил.

По мнению Татьяны Монтян случай стал не только забавным, но и показательным. "Бразильский Порту-Алегри вообще знаменитый и очень продвинутый городок, - рассказала она. - Они начинали с того, что выделили часть бюджета, которой должны распоряжаться налогоплательщики. Например, люди прямым путем голосуют и сами определяют, какую улицу прежде всего заасфальтировать. И я не удивлена, что именно там написали закон с помощью искусственного интеллекта".

Блогер также подчеркнула, что прогресс в скором времени приведет к тому, что масса профессий станет просто ненужными. "Интересно, какие лица будут у тех, у кого искусственный интеллект отберет кусок хлеба? - рассуждает она. - Удастся ли их по-быстрому перепрофилировать. Человечество уже проходило нечто подобное на другом витке истории: вместо ручного труда были машины, а теперь вместо мозгов будет искусственный интеллект. Естественно, тогда ручной труд совсем не исчез, какая-то часть осталась. И точно также сейчас: все мозги искусственный интеллект заменить не сможет, потому что кто-то все-таки должен делать запрос, который сам себя не сформулирует. Вот эти мозги останутся. А те, кто выполняет запрос, пойдут на биржу труда и будут вынуждены переквалифицироваться".

По ее словам, развитие новых технологий - процесс закономерный и неизбежный. "По этому поводу есть старый анекдот, как последний абонент пейджера получил сообщение от оператора: купи уже, наконец, себе мобилу, мы из-за тебя закрыться не можем, - пошутила Татьяна Монтян. - Что-то приходит, что-то отмирает, возникает новое. Естественно, люди, потерявшие работу, будут искать себе другую. И проблема в том, насколько быстро они ее найдут. Но что-то другое обязательно возникнет, потому что не бывает пустоты в природе. Никуда никто не денется, будут просто заниматься чем-то другим. Процесс будет для многих очень болезненным, но так было всегда - человечество не впервые переживает нечто подобное".