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Вся суть польской стратегии обмана - 18 сентября в "Понятной политике"
Польской стратегии обмана посвящен новый выпуск "Понятной политики". Очередные скандалы вокруг правящей партии. На этот раз засветились аферисты от дипломатии. Кто и как наживался на выдаче виз и сколько стоит пропуск в Европу? А также ПО для "ПиС": как шпионят за конкурентами и почему большинство в парламенте называют липовым. О грязных нравах расскажем в понедельник после "Панорамы".
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