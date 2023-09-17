Вся суть польской стратегии обмана - 18 сентября в "Понятной политике"

Польской стратегии обмана посвящен новый выпуск "Понятной политики". Очередные скандалы вокруг правящей партии. На этот раз засветились аферисты от дипломатии. Кто и как наживался на выдаче виз и сколько стоит пропуск в Европу? А также ПО для "ПиС": как шпионят за конкурентами и почему большинство в парламенте называют липовым. О грязных нравах расскажем в понедельник после "Панорамы".