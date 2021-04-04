Всю эту неделю в Брестской области проходили учения десантников. Особенностью маневров стало то, что они охватили сразу 4 полигона. В рамках учений военнослужащие 38-й отдельной бригады отработали эпизоды по освобождению объектов, захваченных условным противником, провели боевые стрельбы и совершили марш-бросок на 200 километров.

А кульминацией маневров стало десантирование военнослужащих с самолетов Ил-76. Такой эпизод в ночных условиях, и сразу с двух самолетов транспортной авиации прошел впервые. Руководство ССО проведенными маневрами осталось довольно.



В эксклюзивном интервью Агентству теленовостей командующий Силами специальных операций отметил, что маневры плановые и носят исключительно оборонительный характер. Какие-либо спекуляции на тему того, что они проходили частично у западных границ, неуместны. Но при этом месседж понятен: белорусские военные, при необходимости, готовы ответить на любую агрессию извне. Как проходили учения десантников - Юрий Шевчук.



Театр боевых действий развернулся сразу на 4 площадках: полигонах Ружанский, Домановский, Обуз-Лесновский и Брестский. Сделано это было сразу по нескольким причинам. Во-первых, чтобы десантники 38-й бригады отрабатывали маневры не только на своем родном полигоне, Брестском, но и на незнакомых площадках. Второй фактор - это переброска войск. Это позволило ССО проверить самую их главную фишку - мобильность.





Перекинуть целый батальон в район условных боевых действий за несколько часов - задача сложная, но для ССО выполнимая. По легенде незаконное бандформирование захватило объекты инфраструктуры. Цель десантников - деблокировать местность и освободить от боевиков. К слову, по такой легенде военнослужащие 38-й бригады отрабатывали сразу несколько тактических эпизодов. Как показывает практика, сегодня - это тренд ведения боевых действий.



Часть эпизодов проходила с боевой стрельбой. Сегодня важно, чтобы солдат уверенно работал с оружием. Причем речь не только о контрактниках, но и о срочниках и даже военнослужащих запаса. Вспомнить военное дело на учениях пришлось и тем, кто уже ушел на дембель. Эти маневры получились этакой компиляцией боевых действий элиты десанта и простых ребят, которые знают и помнят, как защищать Родину. При этом во всех тактических эпизодах ССОшники работали в плотной связки с другими войсками - артиллерией, танкистами и авиацией.



Кульминацией учений стало десантирование двух рот 38-й бригады с Ил-76. Примечательно, что такой эпизод сразу с двух самолетов транспортной авиации, да еще и ночью, проводился впервые. Всего на землю спустилось 83 солдата.



Конечно, по сравнению с десантированием, которое прошло на Брестском полигоне в рамках учений "Славянское братство", - это не самый масштабный маневр. Напомним, тогда здесь десантировалась целая батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ России. Зато на этот раз исключительно своими силами.



Актуальность таких военных маневров сегодня сложно переоценить. 38-я бригада ССО - не только мобильные войска, которые способны за считанные часы оказаться в любой точке Беларуси, но и надежный щит страны, прикрывающий западные рубежи. В свете последних событий, учений НАТО у наших границ, совершенствование боеготовности ССО, да и всех войск - сегодня необходимость.



