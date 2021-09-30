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Всю ночь к зданию КГБ белорусы несли цветы и зажигали лампады

История, которая не оставила равнодушных. Жестокое убийство сотрудника Комитета госбезопасности всколыхнуло всю страну. Молодой офицер погиб, исполняя служебный долг. У него остались супруга и маленький ребенок. Президент, который буквально сразу же получил информацию о произошедшей трагедии, поручил разобраться в обстоятельствах и оказать всяческую поддержку и помощь семье. Чтобы почтить память настоящего патриота и героя, который стоял на защите страны, всю ночь к зданию КГБ белорусы несли цветы и зажигали лампады. В своем кругу его знали под позывным "Нирвана".

Офицеры силовых структур выражают соболезнования погибшему сотруднику правоохранительных органов. Возложение цветов проходит по всей стране.

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