История, которая не оставила равнодушных. Жестокое убийство сотрудника Комитета госбезопасности всколыхнуло всю страну. Молодой офицер погиб, исполняя служебный долг. У него остались супруга и маленький ребенок. Президент, который буквально сразу же получил информацию о произошедшей трагедии, поручил разобраться в обстоятельствах и оказать всяческую поддержку и помощь семье. Чтобы почтить память настоящего патриота и героя, который стоял на защите страны, всю ночь к зданию КГБ белорусы несли цветы и зажигали лампады. В своем кругу его знали под позывным "Нирвана".