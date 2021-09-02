Всю правду о мигрантах и кризисе на границе смотрите 2 сентября в документальном фильме "Ящик Пандоры"

Спекуляции на предмет миграционного кризиса: выгодная ложь для одних и горькая правда для других. "Беларусь 1" расскажет всю правду: кто на самом деле спровоцировал сложную ситуацию на белорусско-литовской границе, кому она была выгодна и почему эти люди не понимали, какой ящик Пандоры открывают?