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Кто виноват в миграционном кризисе и возводит стены - всю правду о происходящем в стране расскажут поляки 14 октября на "Беларусь 1"
Варшава утопает в политических скандалах. Народная поддержка правящей партии "Право и справедливость" стремительно угасает, команда Качиньского в борьбе за каждое кресло на предстоящих выборах готова на самые отчаянные действия. В ход идут самые грязные политические технологии.
"ПиС" внушает собственным избирателям чувство страха в лице внешнего врага и параллельно забалтывает общество надуманными вопросами референдума. Почему Беларусь для польской элиты агрессор? Кто виноват в миграционном кризисе и возводит стены? Поляки расскажут в нашей студии всю правду о происходящем в их стране сегодня в
17.00
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