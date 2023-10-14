Кто виноват в миграционном кризисе и возводит стены - всю правду о происходящем в стране расскажут поляки 14 октября на "Беларусь 1"

Варшава утопает в политических скандалах. Народная поддержка правящей партии "Право и справедливость" стремительно угасает, команда Качиньского в борьбе за каждое кресло на предстоящих выборах готова на самые отчаянные действия. В ход идут самые грязные политические технологии.

"ПиС" внушает собственным избирателям чувство страха в лице внешнего врага и параллельно забалтывает общество надуманными вопросами референдума. Почему Беларусь для польской элиты агрессор? Кто виноват в миграционном кризисе и возводит стены? Поляки расскажут в нашей студии всю правду о происходящем в их стране сегодня в