Всю страну объединила важная акция - республиканский патриотический проект "Память сердца"

Главная цель - сохранение исторической памяти о подвигах наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. За время акции провели более 270 мероприятий. Посетили маленькие деревни, райцентры и города. Ведь та война коснулась каждого жителя Беларуси. Погиб каждый третий, защищая нашу страну.



Стартовал масштабный проект в Дятловском районе. Участники посетили места массовых расстрелов мирных жителей.



В Жлобинском районе основной локацией стал мемориальный комплекс "Красный берег". Здесь в 1943 году фашисты организовали детский концлагерь, где погибли почти 2 тысячи человек.



А в деревне Колдычево Барановичского района провели митинг-реквием на месте немецкого лагеря смерти. Почтили память 22-х тысяч погибших.



Участники проекта посетили и мемориальный комплекс "Тростенец". Это крупнейший в Беларуси лагерь смерти, где были зверски замучаны более 200 тысяч мирных жителей и военнопленных.



Деревня Шапуры Витебского района - еще одна точка патриотического маршрута. Здесь в братской могиле покоятся более 17 тысяч советских воинов.



И сегодня в центре белорусской столицы состоялась кульминация проекта "Память сердца". На площади Победы прошел митинг-реквием. Участники возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших героев. Состоялась и церемония открытия электронного альбома памяти "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Это виртуальная версия печатного альбома, созданного к 75-летию Великой Победы.



Елена Витко о "Памяти сердца".



Проект "Память сердца" завершился сегодня в столице. Финальный митинг-реквием - на площади Победы. Ранее же патриотическая акция заглянула в каждый уголок страны. Весь путь вспомним в "Панораме".





Митинг-реквием на площади Победы

Вот он - финал республиканского патриотического проекта "Память сердца". Буквально несколько часов назад к монументу на площади Победы участники возложили цветы. Почтили память погибших минутой молчания. И у Вечного огня по традиции выложили трогательную композицию из лампад.

Электронный альбом памяти - на площади Победы

В кульминации проекта и открытие своеобразного электронного памятника. Печатный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы", созданный к 75-летию знаменательной даты, запустили в новом формате.

Виртуальная версия национального альбома доступна в круглосуточном режиме. Не только в интернете, здесь - в Мемориальном зале на площади Победы. На мультимедийном экране - с иллюстрациями более 250 судеб Героев Великой Отечественной.

Здесь можно не только узнать историю в лицах, но и увековечить память о близком человеке, который столкнулся с ужасами войны.

Илона Илларионова, член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

"Мы будем ждать каждый день прихода каких-то новых историй, рассказов, фотографий. Все просто, нужно сделать всего 2 шага: зайти на сайт виртуального альбома, затем через электронную почту направить историю о своем родном человеке и прикрепить фотографию. Затем это все оформляется в страничку альбомную и обновляется как на электронном сайте, так и здесь — в альбоме на площади Победы".



Помнить, нельзя забыть!

Своя трагическая история есть и в семье Дарьи Арабинки. Ее прабабушка попала в плен в Германии, а прадед погиб во время войны. Именно поэтому девушка вместе со всеми сегодня у знакового символа памяти в столице.

Дарья Арабинка, студентка Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова:

"Важна память тех людей, тех героев, которые помогли нам жить в такой стране, которую мы видим, которая процветает, которую мы очень любим и ценим. Я считаю, что нужно смотреть на то, что происходило ранее. И учиться такому же героизму, такой стойкости".

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

"Мы видим, что молодежь стремится сохранить в своих сердцах эту великую заслугу народа нашей страны и других стран, которые входили в СССР. Для нас это яркое событие - и душа радуется: мы едины, мы за родную республику. Мы стремимся сделать так, чтобы это единство укрепило нашу страну".

И это лейтмотив всей акции: сплоченность, любовь к родной земле и сохранение исторической памяти. Без подмены понятий и символов…

Павел Лапатинский, магистрант БГПУ имени М. Танка:

"Вы знаете, когда проходят открытые диалоги с ветеранами войны, с узниками концлагерей, я в них неоднократно принимаю участие. Когда люди рассказывают это видно, что у них все равно еще та боль внутри таится. И знаете, внутри многое переворачивается и многое начинаешь осознавать. Начинаешь осозновать, что эти люди ковали Победу, ковали во имя будущего, во имя нас, чтобы мы сегодня могли жить и радоваться каждому дню".

Сейчас же то будущее, за которое боролись деды и прадеды, зависит от нас. Героических поступков не требуется: достаточно помнить! Так, эстафета "Память сердца" затронула самые тяжелые страницы нашей истории.

Более 270 памятных мероприятий прошли по всей стране

Стартовал проект в Дятловском районе - недалеко от деревни Курпеши. С 1942-го - это место массовых расстрелов. Мирных жителей сюда свозили на протяжении нескольких месяцев. В братской могиле захоронены около 3 тысяч евреев.

А этот мемориал называют детской Хатынью. В агрогородке Красный берег фашисты организовали концлагерь, где брали кровь у детей для своей армии. От мучений погибли почти две тысячи человек.

Всю боль и страдания видел и этот вековой дуб в деревне Колдычево. Невинных пытали и распинали на дереве. Раны на стволе, как и в душах белорусов, не заросли. Сохранились рядом и руины местного гетто. В лагере смерти погибли 22 тысячи человек. Еще одно место памяти - деревня Застаринье. Вместо домов - черные плиты. Более 380 жителей сожгли заживо, среди них - 70 детей.