Вторая Национальная школа ректоров начала работу в Минске

В белорусской столице начала работу вторая Национальная школа ректоров. Главная тема - каким должен быть университет будущего. В центре внимания - подготовка кадров, технологический суверенитет, воспитание молодежи в цифровой среде и экспортный потенциал белорусского высшего образования. Форум проходит в выездном формате.

Первая точка притяжения спикеров и участников - Белтелерадиокомпания. Расскажем, какие темы уже успели обсудить.

Образование будущего

Первой площадкой, объединившей спикеров, экспертов и участников Национальной школы ректоров, стала Белтелерадиокомпания. В фокусе - медиаграмотность, цифровая безопасность и то, как взаимодействовать с молодежью в соцсетях.

Студия Белтелерадиокомпании превратилась в дискуссионную площадку. Участники обсудили, как противостоять фейкам среди студентов и поддерживать авторов, создающих полезный контент. Говоря простым языком, акценты сделали на том, как на наладить контакт с молодежью. Обратили внимание и на работу кураторов в университетах.

Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров:

"В этом году школа проводится в формате форума. Мы используем разные площадки. Система высшего образования у нас в стране закрывает все потребности экономики по подготовке кадров, начиная от гуманитарных направлений, медицинских, сельскохозяйственных, заканчивая технической, педагогической подготовкой и так далее. И важно, что когда мы занимаемся с представителями различных сфер деятельности, мы имеем возможность обсудить в том числе и общесистемные вызовы".

Программа насыщенна. 26 августа экспертное сообщество отправится в Министерство иностранных дел и Академию наук.

В центре внимания - экспорт образовательных услуг, взаимодействие между университетами, привлечение иностранных студентов.