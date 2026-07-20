Вторая смена стартовала в лагере "Политехник" под Минском

У школьников Минска в расписании активный и познавательный отдых. На базе студенческого санатория-профилактория "Политехник", расположенном в 10 км от Минска на берегу Заславского водохранилища, стартовала вторая смена, в которой сейчас работают 7 отрядов. За одну смену укрепить здоровье смогут более 150 школьников.

"У меня самый младший отряд, и детям надо помочь адаптироваться: где-то застелить кровать, напомнить позвонить родителям. Провожу всякие игры, чтобы ребята почувствовали себя здесь как дома", - отметила воспитатель оздоровительного лагеря "Политехник" Анастасия Фещенко.

Нина Кусмерская-Мялик, директор студенческого санатория-профилактория БНТУ "Политехник":

"Детский лагерь располагается на площадях санатория. В этом году мы впервые во время летнего оздоровления детей не отказались от санаторно-курортного лечения студентов. То есть сегодня у нас на санаторно-курортном лечении пребывают студенты всех вузов Республики Беларусь, в том числе БНТУ, а также школьники".

В 2026 году в оздоровительных лагерях отдохнут почти 80 тыс. минских школьников. Более 30 центров будут работать в 5 смен, продолжительность одной смены составляет 15-18 дней.