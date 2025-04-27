Вторая жизнь - как проблемные территории юго-востока Могилевщины стали полноценным местом для жизни

В каждом уголке нашей страны есть свои особенности, связанные с географическим положением или историей, зачастую не самой легкой. Конец апреля - годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Масштаб трагедии - четверть территории страны. Многие хотели поставить на них крест, но Александр Лукашенко в первые годы президентства четко обозначил: "Здесь должна быть жизнь". Сегодня это не просто жизнь, а постоянное движение вперед.

Переместимся на юго-восток Могилевской области. 7 пострадавших районов получили второй шанс для развития. Указом Президента предусмотрен ряд льгот и налоговых преференций. Их ввели в 2015 году и продлили в 2020-м. Когда закончится очередная пятилетка, определят, в каких условиях регион будет работать дальше.

Жителям юго-востока Могилевщины не привыкать к большим стройкам. Новые объекты вводятся постоянно в каждом уголке региона. В Кричеве в 2016 году после реконструкции открылась обновленная больница. Впереди еще одно новоселье - свои двери скоро распахнет новая поликлиника.

Здесь будет кабинет МРТ и ангиограф. Начинка не хуже, чем в больших городах. Новое здание очень долгожданное. Сейчас детское и взрослое отделения разбросаны по разным частям города. Теперь все будет в одной локации, к тому же в одной связке с больницей. Большим медицинским центром будут пользоваться не только жители Кричева.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6ee652-f5fe-47ec-8087-5fec28add312/conversions/1f7b7c40-7044-4ebc-b6c7-508400a75022-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6ee652-f5fe-47ec-8087-5fec28add312/conversions/1f7b7c40-7044-4ebc-b6c7-508400a75022-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6ee652-f5fe-47ec-8087-5fec28add312/conversions/1f7b7c40-7044-4ebc-b6c7-508400a75022-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6ee652-f5fe-47ec-8087-5fec28add312/conversions/1f7b7c40-7044-4ebc-b6c7-508400a75022-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Плетнев, главный врач Кричевской ЦРБ:

"После ввода районной поликлиники порядка пяти отделений будут работать на межрайонном уровне. По решению коллегии Министерства здравоохранения планируется к концу года открытие второго межрайонного центра в Могилевской области. Первый из них несколько лет назад открыл Бобруйск. К концу этого года планируется открытие в Кричеве".

Возведение объекта уже завершено, сейчас ведутся внутренние отделочные работы и наведение порядка на территории. Да и вообще весь Кричев живет в ритме Года благоустройства. Осенью здесь пройдут областные "Дожинки". Подготовка идет полным ходом. Сейчас приводят в порядок дороги, ведущие к городу от агрогородков, выполняют поручение Президента.

Это уже традиция последних лет - проводить областные "Дожинки" на юго-востоке Могилевщины. Вместе с праздником приходит и тотальное благоустройство.

В прошлом году повезло Климовичам, туда приезжал лично глава государства. Пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы всегда были и есть в поле зрения Александра Лукашенко. Будущее этих территорий стало одним из главных вызовов для Президента молодой независимой страны. В будущее региона мало кто верил, но спустя 30 лет мы видим, что стратегия была правильной. Здесь удалось не только сохранить жизнь, но и заметно поднять ее качество.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (30.04.2024 г.):

"Я не говорю, что мой этот приезд сродни (помните?) "чернобыльскому шляху" Президента. Сегодня мы уже меньше об этом говорим, потому что поняли, что спасли свою страну, вот эти 25 % территории. Здесь не просто нужно жить, здесь люди живут, здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике".

В Костюковичах Президент был в прошлом году. Пообщался с местными жителями, оценил новый Центр культуры и познакомился с местными умельцами - ремесленниками, которые помогают сохранять самобытную культуру. Ту встречу и сегодня с благодарностью вспоминает Валентина Волкова. Народный мастер полностью разделяет позицию главы государства.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d1cbf-aa19-47eb-aa24-3be274ff487a/conversions/b0392590-db67-48c1-a364-6c0aecd54e43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d1cbf-aa19-47eb-aa24-3be274ff487a/conversions/b0392590-db67-48c1-a364-6c0aecd54e43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d1cbf-aa19-47eb-aa24-3be274ff487a/conversions/b0392590-db67-48c1-a364-6c0aecd54e43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24d1cbf-aa19-47eb-aa24-3be274ff487a/conversions/b0392590-db67-48c1-a364-6c0aecd54e43-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Он поддерживает ремесленников. Вы понимаете, что если культура, которую мы несем, уйдет, то мы потеряем свои корни. И Президент в этом плане, кланяюсь ему до земли, поддерживает ремесленную деятельность", - сказала народный мастер, руководитель студии мастеров-ремесленников "Спадчына" Костюковичского районного дома ремесел Валентина Волкова.

В старом здании о высоких целях даже не думали. Скорее, о том, как всем поместиться в послевоенной двухэтажке. Теперь же есть неограниченное пространство для творчества и возможность покорить большую сцену. Правда, сначала нужно хорошо отрепетировать.

Вероника готовится к выступлению на большом концерте к 80-летию Великой Победы. Любит с помощью музыки воспевать нашу историю и свою малую родину. Костюковичи - любимый город, откуда не хочется уезжать.

"В этом году я буду поступать в Могилевский государственный колледж искусств и буду брать целевое направление от нашего районного центра культуры, так как очень хочу вернуться к себе обратно на родину. Здесь находятся все мои родные, близкие. Я хочу остаться здесь и строить свое будущее", - отметила солистка детской вокальной студии "Світанак" Вероника Муращенко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5078f6de-0042-4dc6-a7a4-7392468f2c16/conversions/ad0f0100-fc69-4784-8025-18a0154853d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5078f6de-0042-4dc6-a7a4-7392468f2c16/conversions/ad0f0100-fc69-4784-8025-18a0154853d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5078f6de-0042-4dc6-a7a4-7392468f2c16/conversions/ad0f0100-fc69-4784-8025-18a0154853d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5078f6de-0042-4dc6-a7a4-7392468f2c16/conversions/ad0f0100-fc69-4784-8025-18a0154853d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конечно, чтобы регион развивался, нужны рабочие места на современных предприятиях. В стратегии развития юго-востока ставку сделали на местные особенности и конкурентные преимущества. Драйверы - лес и цементные заводы. Если есть своя древесина и свой цемент, почему бы на этом не заработать?

В Кричеве уже 10 лет выпускают цементно-стружечные плиты. Универсальный строительный материал для возведения самых разных объектов. Это хорошо понимают и белорусы, и клиенты за рубежом. Среди покупателей - Россия и страны Азии. Отгрузки, а значит, и валютная выручка происходят в режиме нон-стоп. Завод вносит хороший вклад в бюджет района. И самым главным эффектом стало создание 160 рабочих мест с достойной зарплатой и хорошими условиями труда.

Сюда готовы идти молодые специалисты. Да и в принципе во все уголки юго-востока, даже на самый край Беларуси. В хотимском МЧС работает Андрей. Он прибыл сюда по распределению из Могилева и недавно пошел на повышение, теперь работает с документацией и отвечает за противопожарную безопасность во всем районе. Но признается, что даже немного скучает по работе спасателя. Хотимск подарил любимое дело и помог создать семью.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95085827-73a1-44e8-a85e-c95531ad5e44/conversions/bca5d8a5-de02-4b67-bd9a-65b23a7a9e21-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95085827-73a1-44e8-a85e-c95531ad5e44/conversions/bca5d8a5-de02-4b67-bd9a-65b23a7a9e21-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95085827-73a1-44e8-a85e-c95531ad5e44/conversions/bca5d8a5-de02-4b67-bd9a-65b23a7a9e21-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95085827-73a1-44e8-a85e-c95531ad5e44/conversions/bca5d8a5-de02-4b67-bd9a-65b23a7a9e21-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В Могилеве у меня была девушка, мы расписались, она переехала за мной. Теперь она работает в районном центре культуры. В районах есть большой потенциал, возможность двигаться по карьерной лестнице. Тут это делать проще, чем в Могилеве", - поделился старший инженер Хотимского РОЧС Андрей Миткевич.

А еще на юго-востоке достаточно оперативно решается жилищный вопрос. Построить свою квартиру здесь можно с помощью льготного кредита на 20 лет под 1 % годовых. Конечно, это очень хорошее подспорье, особенно для многодетных семей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a11c763-e776-4cfa-b195-f6cfba4b78cd/conversions/e605b750-5e52-4fb9-b677-800a47a06f32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a11c763-e776-4cfa-b195-f6cfba4b78cd/conversions/e605b750-5e52-4fb9-b677-800a47a06f32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a11c763-e776-4cfa-b195-f6cfba4b78cd/conversions/e605b750-5e52-4fb9-b677-800a47a06f32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a11c763-e776-4cfa-b195-f6cfba4b78cd/conversions/e605b750-5e52-4fb9-b677-800a47a06f32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья и Анатолий Ковалевы вместе с тремя дочками отметили новоселье совсем недавно, но уже успели прочувствовать все плюсы нового жилья. Пятиэтажка с лифтом и к тому же со словом "электро". Благоустроенная детская площадка прилагается. Созданы все удобства для молодых семей.