Вторая жизнь старым вещам: в Минске запустят полный цикл переработки текстиля

Полный производственный цикл обращения с отходами текстиля - от сбора до переработки - запустят в Минске уже в 2026 году.

Подарить вещам вторую жизнь белорусы смогут при помощи специальных контейнеров. Первые "зеленые" ласточки совсем скоро появятся сразу в трех районах Минска.

До 5 кг текстиля в год приходится на одного жителя Беларуси. В масштабах же страны цифра составляет порядка 45 тыс. т, а это примерно как 15 панельных девятиэтажек или 50 грузовых поездов. До недавнего времени обычно текстиль попадал на полигоны, но отныне в Беларуси его будут собирать для переработки.

В помощь - специальные контейнеры, куда белорусы и смогут утилизировать ненужные одежду и обувь. Работа над уникальным и масштабным проектом велась полгода. При создании тары постарались учесть максимум: от визуала до антивандальных свойств.

Конструкция простая, но при этом вместительная, сдать вещи сможет даже ребенок. Один такой бокс рассчитан до 100 кг текстиля.

"Положите вашу старую одежду, пускай это будет обувь или это может быть занавески, полотенца - все, что мы можем переработать, в пакетики, чтобы они остались чистыми, не намокшими, не грязными. Очень важно, чтобы обувь отделяли от одежды, хотелось бы максимально сохранить ткань. Когда люди будут подъезжать на специальной машине, вытаскивать вручную, очень важно, чтобы это не мешалось ни с каким общим мусором", - отметила руководитель проекта Наталья Шарангович.

Масштабный проект апробируют в столице. В этом году первые 50 контейнеров появятся во Фрунзенском, Октябрьском и Московском районах Минска. В 2027 году добавится еще порядка 200, а при успешном результате инициативу распространят на всю страну.

Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия по сбору и переработке отходов:

"Собираемые отходы, текстиль будет попадать на наши сортировочные линии. Где-то 40-50 % будут отправляться на повторное использование, как в благотворительность, так и в магазины секонд-хенда, где-то 30 % станет ветошью, остальное мы будем утилизировать, но не на полигонах, а для производства альтернативного топлива, т.е. получать электроэнергию из отходов".

Осознанное потребление для белорусов давно не просто дань моде, а привычка, которая делает окружающий мир здоровее и безопаснее. Сегодня раздельным сбором отходов охвачено свыше 85 % населения. По уровню использования твердых коммунальных отходов (ТКО) эти цифры достигают свыше 50 %.

"Эти объемы не будут гнить где-то на свалке и выделять метан. Если просто так выбросить материалы с применением различных полиэфирных нитей, синтетических материалов, то мы получаем проблему микропластика, которая начинает распространяться в окружающей среде. Правильно собирая вещи, мы им даем шанс не только получить вторую жизнь, но и боремся со второй глобальной проблемой - пластиковыми загрязнениями", - пояснил начальник отдела предприятия по сбору и переработке отходов Вадим Зубрицкий.

Экологическая культура населения растет. Это не просто результат развития системы обращения с отходами. Все больше людей понимают: отходы - это ресурс, а старая одежда может быть "пришита" обратно к экономике только уже в новом качестве.