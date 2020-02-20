Вторая молодость! В специальных центрах пенсионеры изучают то, о чем мечтали всю жизнь

С 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составляет 62 года, для женщин - 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов - 17,5 года. Говорят, что когда человек выходит на пенсию, у него начинается вторая молодость. Но специалисты предупреждают: к ней нужно подготовиться.



В столице есть несколько клубов для активных пенсионеров. Обычно там преподают иностранные языки, занимаются спортом, а в некоторых даже преподают театральное мастерство. Мы побывали в таком центре.



Стоит отметить, что если вы не занимались йогой до выхода на пенсию, то лучше обратиться к групповым занятиям, ведь специалисты продумывают заранее упражнения, чтобы не нанести себе травму.



В центрах многие пенсионеры начинают изучать то, о чем они всю жизнь мечтали, но по каким-то причинам ранее не взялись.



Кстати, если вы заметили, что ваши близкие, которые только что вышли на пенсию, начали грустить, у них начались проблемы с самочувствием, надо им помочь. К сожалению, это действительно проблема, что люди впадают в депрессию, скучая, к примеру, по своей работе.



Многие психологи советуют заранее составить так называемый список 25 желаний. Вспомните, чего вы когда-то хотели добиться, но так и не смогли из-за отсутствия времени. Может, вы мечтали научиться рисовать, вязать или освоить верховую езду? Посмотрите, что из этого списка можно выполнить. Не стоит хвататься за все, начинайте воплощать свои идеи постепенно.



