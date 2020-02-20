3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вторая молодость! В специальных центрах пенсионеры изучают то, о чем мечтали всю жизнь
С 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составляет 62 года, для женщин - 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов - 17,5 года. Говорят, что когда человек выходит на пенсию, у него начинается вторая молодость. Но специалисты предупреждают: к ней нужно подготовиться.
В столице есть несколько клубов для активных пенсионеров. Обычно там преподают иностранные языки, занимаются спортом, а в некоторых даже преподают театральное мастерство. Мы побывали в таком центре.
Стоит отметить, что если вы не занимались йогой до выхода на пенсию, то лучше обратиться к групповым занятиям, ведь специалисты продумывают заранее упражнения, чтобы не нанести себе травму.
В центрах многие пенсионеры начинают изучать то, о чем они всю жизнь мечтали, но по каким-то причинам ранее не взялись.
Кстати, если вы заметили, что ваши близкие, которые только что вышли на пенсию, начали грустить, у них начались проблемы с самочувствием, надо им помочь. К сожалению, это действительно проблема, что люди впадают в депрессию, скучая, к примеру, по своей работе.
Многие психологи советуют заранее составить так называемый список 25 желаний. Вспомните, чего вы когда-то хотели добиться, но так и не смогли из-за отсутствия времени. Может, вы мечтали научиться рисовать, вязать или освоить верховую езду? Посмотрите, что из этого списка можно выполнить. Не стоит хвататься за все, начинайте воплощать свои идеи постепенно.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов