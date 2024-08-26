3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва откроется 17 сентября
Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва откроется 17 сентября. Об этом сегодня стало известно на встрече председателя нижней палаты парламента с руководителями республиканских СМИ. Обсуждалось, как повысить качество информирования населения о деятельности парламентариев. Сейчас идет работа над 16 законопроектами. Здесь журналистам важно показать не только готовый результат, но и как идет работа над законом, проводятся парламентские слушания, круглые столы.
Следующее направление - освещение деятельности депутатов в конкретных областях, районах. Появились новые рубрики, отдельные передачи. Просто хотелось бы скорректировать эту работу, где-то, может быть, выработать новые подходы и проводить ее на системной профессиональной основе.
К тому же впереди электоральная кампания. СМИ учли прошлый опыт и готовы к любым вызовам. Четыре года назад случилась беспрецедентная вещь: атака на государственные СМИ. За эти годы государство навело порядок в инфополе, - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов