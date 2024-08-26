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Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва откроется 17 сентября

Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва откроется 17 сентября. Об этом сегодня стало известно на встрече председателя нижней палаты парламента с руководителями республиканских СМИ. Обсуждалось, как повысить качество информирования населения о деятельности парламентариев. Сейчас идет работа над 16 законопроектами. Здесь журналистам важно показать не только готовый результат, но и как идет работа над законом, проводятся парламентские слушания, круглые столы.

Следующее направление - освещение деятельности депутатов в конкретных областях, районах. Появились новые рубрики, отдельные передачи. Просто хотелось бы скорректировать эту работу, где-то, может быть, выработать новые подходы и проводить ее на системной профессиональной основе.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

К тому же впереди электоральная кампания. СМИ учли прошлый опыт и готовы к любым вызовам. Четыре года назад случилась беспрецедентная вещь: атака на государственные СМИ. За эти годы государство навело порядок в инфополе, - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

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