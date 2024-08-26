Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва откроется 17 сентября. Об этом сегодня стало известно на встрече председателя нижней палаты парламента с руководителями республиканских СМИ. Обсуждалось, как повысить качество информирования населения о деятельности парламентариев. Сейчас идет работа над 16 законопроектами. Здесь журналистам важно показать не только готовый результат, но и как идет работа над законом, проводятся парламентские слушания, круглые столы.