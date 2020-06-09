Вторая волна коронавируса может пройти незаметно

Вторая волна коронавируса может пройти абсолютно незаметно - вчера по скайпу с нашим телеканалом связалась доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Оксана Свитич. Эксперт рассказала, что вторая волна может быть ощутима для стран, которые ранее ввели строгие ограничительные меры. Все зависит от того, какой процент населения контактировал с вирусом. В летний период эксперт посоветовала ограничить посещение массовых мероприятий и по возможности провести отдых за городом, избегая больших скоплений людей.



