Вторая волна совпала с сезонным ростом заболеваний ОРВИ и гриппа. Но медики отмечают: ситуация под контролем

Вторая волна совпала с сезонным ростом заболеваний ОРВИ и гриппа. Но медики отмечают: в нашей стране ситуация под контролем. Подготовлен необходимый коечный фонд, есть и резервы для перепрофилирования. В достатке лекарства и оборудования. Но не стоит забывать об индивидуальных мерах защиты: каждому нужно задуматься, как обезопасить себя и своих близких. Кроме ношения масок, специалисты напоминают о необходимости обработки рук антисептиком или хотя бы мылом. Важно и социальное дистанцирование. Также рекомендуют чаще проводить уборку и проветривание помещений.



