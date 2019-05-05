Вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Минск. Улетные перспективы

На первый взгляд, просто четыре километра бетона. Но взлетка - это в первую очередь хороший заработок как для воздушной гавани, так и для страны в целом. За ближайшие несколько лет дополнительная трасса позволит увеличить количество полетов почти до трехсот в сутки. Более того, теперь врата нашей столицы способны принимать абсолютно любые воздушные суда - даже такие гиганты, как Аirbus A380.



А это и увеличение транзитной привлекательности Беларуси. Теперь отечественные авиаторы говорят и о нашем аэропорте как о международном хабе, который способен принимать, дозаправлять и транзитом отправлять людей в любые точки мира. Об улетных перспективах - наш политический обозреватель Алексей Волков.



Командно-диспетчерский пункт Национального аэропорта Минск. Они - глаза и уши воздушной гавани - диспетчеры. В смене более десяти человек. И среди них опытнейший инструктор Михаил Деревяго: двадцать три года в авиации, и все в аэродромном центре. Но последние несколько дней напряженная работа воздушных координаторов изменилась - открылась вторая взлетно-посадочная полоса.







Вторая взлетка всего на 60 метров длиннее первой - 3700, ширина также 60. Но все дело в особом покрытии и бетоне: полоса способна принимать абсолютно любые виды самолетов - от грузовых до пассажирских гигантов.



Национальный аэропорт Минск - главная воздушная гавань страны и более того - своеобразные врата государства. За несколько лет пассажиропоток вырос до четырех с половиной миллионов человек в год. И с открытием второй взлетно-посадочной полосы этот показатель может вырасти еще в два раза. Однако на этом модернизация не завершится: сейчас приводят в порядок первый терминал. Будут строить и второй. Словом, у аэропорта есть все предпосылки, чтобы стать настоящим международным транспортным хабом.







В перспективе и трансконтинентальные перевозки. Авиация - это не только удобно, но и выгодно. Небо поможет нам заработать хорошие деньги на пассажиропотоке и заправке самолетов. Перспективы взлетки оценил и Президент, открывая новую, светлую полосу в жизни аэропорта.







Кстати, именно борт номер один среди первых протестировал взлетно-посадочную полосу. Отсюда самолет Главы государства взлетал на международный саммит в Пекин. Здесь же и приземлялся.



Авиаторы - люди суеверные, и президентский борт встречали одной из главных и зрелищных небесных традиций - водяной аркой. Кстати, обе полосы параллельно будут работать ближайшие год-два. После старую закроют на ремонт, ведь ее открыли еще в 1981. Также занимаются специалисты улучшением первого терминала. В планах и второй.



Важный и во многом переломный момент для нашей строительной отрасли: проект полностью дело рук белорусских специалистов. Обошлось возведение столь сложной конструкции в три раза дешевле, чем предлагали иностранные компании.







Маржинальность воздушных гаваней колоссальна. И наш аэропорт - не исключение. Потенциальная прибыль в миллионы долларов всегда привлекала инвесторов. В 90-х аэропорт Минск хотели приватизировать акулы бизнеса. Президент отказался отдавать врата страны в портфели зарубежных коммерсантов.



Открытие второй взлетки, несомненно, важное событие не только для авиационной отрасли, но и для страны в целом. Увеличение туристического потока, улучшение дорог, возведение железнодорожного маршрута от аэропорта до столицы. Да и строительство взлетно-посадочной полосы отчетливо продемонстрировало: необязательно смотреть туда, в сторону, где, кажется, всегда делают хорошо и никогда не бывает проблем. Мы можем сами достигать новых высот. И единственный предел возможностей для каждого белоруса - это небо с его бескрайними просторами.



