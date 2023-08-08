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Вторая женщина-космонавт отмечает юбилей

Юбилей 8 августа отмечает вторая женщина-космонавт в мире. Светлане Савицкой исполнилось 75 лет.

Она первой в мире из женщин вышла в открытый космос, внеся неоценимый вклад в освоение человечеством просторов Вселенной.

С юбилеем летчика-космонавта Светлану Савицкую поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что особой благодарности заслуживает и активная работа Савицкой в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, направленная на укрепление дружбы и добрососедства между двумя народами.

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