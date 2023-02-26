Второе американское федеральное ведомство пришло к выводу о лабораторном происхождении коронавируса

Свое мнение о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в пользу версии о лабораторной утечкепересмотрело и Министерство энергетики США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газетуThe Wall Street Journal, где опираются на источники, знакомые с засекреченным разведывательным докладом.Материал был опубликован 27 февраля.

Министерство энергетики США стало вторым федеральным ведомством вслед за ФБР, которое придерживается версии лабораторной утечки вируса. Изменение позиции зафиксировано в обновлении к датированному 2021 годом документу офиса директора национальной разведки Эврил Хейнс.

Еще четыре ведомства по-прежнему считают, что вирус перешел от животного к человеку естественным путем, а два, в том числе ЦРУ, не определились.

Как отмечает газета, выводы министерства энергетики основаны на новых данных и имеют важное значение, поскольку ведомство "располагает значительным научным опытом и курирует сеть американских национальных лабораторий, которые проводят передовые биологические исследования". При этом министерство присвоило своему заключению категорию "низкой уверенности", в то время как ФБР заявляло об утечке как причине пандемии с "умеренной уверенностью". Собеседники издания не стали уточнять, какие новые данные позволили министерству энергетики пересмотреть свое мнение, но отметили, что оно и ФБР пришли к схожим выводам по разным причинам.

Кроме того, обновленная позиция министерства энергетики укрепляет консенсус среди ведомств, занимающихся проблемой происхождения вируса, что он не был частью программы КНР по биологическому оружию, заявил собеседник издания.