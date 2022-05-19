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Второе заседание по делу о терроризме банды Автуховича состоится 19 мая в Гродно
В Гродно сегодня состоится второе заседание по делу о терроризме. Обвиняемые - участники банды Автуховича. С 10 утра суд перейдет к судебному следствию. Напомним, что по делу проходят 12 обвиняемых. Практически половине инкриминируют статью 357 Уголовного кодекса Беларуси: заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Главный фигурант уголовного дела обвиняется по двенадцати статьям, шесть из которых - особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания (расстрел либо пожизненное лишение свободы). Вчера за неоднократно проявленное неуважение к высокому суду Автуховича удалили из зала до конца разбирательства. Вернут ли - пока это неизвестно. Но не исключены ходатайства со стороны адвокатов.
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