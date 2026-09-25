Второй хлеб: почему Беларуси нужно больше картофеля и где его ждут

О производстве и экспорте картофеля рассказал гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

Президент на прошлой неделе, посещая шкловское фермерское хозяйство, заявил о необходимости увеличивать производство картофеля. Речь идет не только о закрытии внутреннего рынка, но и о наращивании экспорта нашего всеми любимого продукта. Насколько реально увеличить площади посадок и что для этого нужно?

Сбыт первичен

Когда мы говорим, что Президент сказал увеличивать площади посадки картофеля, мы забываем еще вторую часть его фразы - при условии проработки сбыта. В настоящее время в условиях так называемой рыночной экономики все-таки сбыт первичен.

Произвести можно. Мы это умеем прекрасно делать. Но каждый производитель должен знать, куда он будет продавать, поставлять произведенный картофель.

Увеличить площадь посадки для современного белорусского сельского хозяйства в содружестве с белорусской аграрной наукой - это не проблема. Как говорилось, в два раза увеличить площадь. Это можно сделать не за один год, не за два, но года за три это вполне реально сделать при условии, что мы будем знать, куда будем продавать наш картофель.

Где ждут белорусский картофель

Характерная особенность картофеля и ряда овощных культур - товар скоропортящийся. С гектара мы убираем 70 тонн пшеницы, а картофеля - 500 тонн. Этот товар очень объемный, поэтому транспортировка занимает большие объемы и достаточно дорого стоит.

Для примера: у нас есть прекрасный опыт поставки семенного картофеля в Узбекистан. Условно говоря, стоимость картофеля в Беларуси - единица, а транспортировка стоит эту же единицу. Если мы отправляем автомобильным или железнодорожным транспортом, это сделать еще сложнее, и по нашим расчетам это немножко дороже.

Сейчас практически во всех регионах бывшего Советского Союза есть прекрасные специалисты, и все умеют возделывать картофель. Мы выигрываем иногда в ценовом факторе. То есть наш картофель, если он дешевле, он продается. И всегда мы выигрываем в качестве. Белорусский картофель, который поставляется на экспорт, всегда очень качественный.

Над чем работают ученые

В научной работе три основных направления. Первое - селекция новых сортов картофеля: этот процесс нельзя останавливать, иначе восстановить его будет крайне сложно. Второе - семеноводство: мало создать сорт, нужно быстро его размножить, чтобы он занял существенные площади и показал свои лучшие качества. Третье - адаптация технологических приемов к меняющемуся климату: то, что применялось 20-30 лет назад, сегодня не всегда соответствует духу времени. Но традиционно в первую очередь это селекция - создание новых сортов с качествами, которых нет у более старых.

Сколько лет нужно на создание сорта

В принципе, время создания сорта не отличается ни у нас, ни в других странах - той же России, Китая. Это в среднем до 12 лет. Но этот процесс не останавливается. Мы начинаем сегодня, заканчиваем через 12 лет. В следующем году начнем следующую разработку, закончим уже через 13 лет, и так далее.

За всю историю научной селекции выведено больше 100 сортов. В середине 80-х в Советском Союзе каждый третий гектар занимали белорусские сорта картофеля.

Погода и уборка

Самая оптимальная температура для уборки картофеля - примерно 15-16 градусов. Нельзя, чтобы было очень жарко, тогда травмируемость клубней при механизированной уборке увеличивается. Нельзя, чтобы было очень холодно: когда температура ниже 10 градусов, тоже существенно увеличивается количество травм на клубнях. Но необходимое условие - чтобы сверху не капала вода. Картофель, убранный при дожде, как правило, не хранится. Это не всегда зависит от сорта. Это, к сожалению, такая биология картофеля.

Почему в магазинах нет разнообразия

При наличии 100 сортов в производстве 90 % производства дают 10 сортов. При наличии 400 сортов в производстве все равно 10 сортов дают 90 % валового сбора картофеля. Есть топовые сорта, которые популярны, которые себя очень хорошо зарекомендовали и очень хорошо продаются.

Их выращивает большинство производителей. Именно эта десятка и занимает основную долю полок овощных магазинов, гипермаркетов и супермаркетов. Это связано еще и с логистикой. Сложно производителю - мы сами являемся производителем и семенного, и товарного картофеля - очень сложно организовать одновременно поставку нескольких сортов в одну или во вторую точку.

Такие проработки уже имеются, чтобы в одной из торговых сетей сделать специальный стенд белорусской продукции, но пока она еще не нашла свою практическую реализацию.