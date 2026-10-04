Второй сезон проекта "Спорт для всех" завершен

6 логистически доступных площадок - это столичные парки и скверы, 4 месяца тренировок по выходным и почти 6,5 тыс. занятий, в которых приняли участие около 30 тыс. человек. Это внушительная статистика второго сезона проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех", который накануне официально был завершен. За это время любители активного образа жизни попробовали свои силы почти в 40 различных дисциплинах. Причем в этом году в проекте дебютировали и сразу же собрали вокруг себя массу поклонников такие виды, как йога в гамаках, сайклинг, аэростретчинг и другие. Радует и то, что увеличилось число участников в возрасте 50+. Это говорит о том, что спорт в проекте действительно доступен каждому.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Многие говорят о том, что благодаря проекту "Спорт для всех" они узнали о таких прекрасных местах в городе Минске. Парк Тиволи просто пользовался огромной популярностью, а сквер у гостиницы "Беларусь" стал на самом деле нашим рекордсменом, любимым местом участников проекта "Спорт для всех", которые мигрировали по всем шести локациям".

Юлия, участница проекта "Спорт для всех":

"Я считаю, что это чудесный проект, и впечатления самые лучшие. Большое спасибо организаторам - это то, что нужно. Мне нравится, когда люди идут, и ты им машешь, и они тебе машут, и ты думаешь, что вот, они, наверное, скоро придут. Очень клево заниматься с теми, кому 4 года, и тем, кому около 90. Ты видишь людей, которые очень взрослые, и они делают такой стретчинг, который многие дети не могут сделать. Ты понимаешь, что все хорошо".

В проекте приняли участие не только белорусы. Согласно данным на официальной странице, на тренировки заглядывали жители России, Казахстана, США, Китая, Германии, Франции, Польши и других стран. Но "Спорт для всех" - это не только спортивные занятия, но и особая атмосфера. "Движ-фест", "Цигун на закате", "Лохматый марафон", которые прошли в рамках проекта, помогли превратить тренировки в особый досуг и пространство для общения.