Второй тур конкурса "Маладыя таленты Беларусі" прохидит в Доме радио

В Минске продолжается марафон живых прослушиваний второго тура республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". В Большой студии Дома радио звучали народные инструменты. Юные виртуозы удивляли экспертов мастерской игрой на баянах, цимбалах и аккордеонах.

Илья Колесников, участник радиоконкурса:

"Участвую в конкурсе уже второй раз. В прошлом году у меня был диплом финалиста за выход в третий тур, но без конкретной степени и места. Само выступление получилось достойным: хоть и были недочеты, сыграл я неплохо".

Вероника Сахарова, член жюри, доцент Белорусской государственной академии музыки:

"Число заявок выросло, что еще раз подтверждает признание конкурса в республике и высокий профессионализм участников. Нам удалось не только оценить мастерство выступающих, но и услышать их индивидуальное прочтение музыки, увидеть личное отношение к делу, которым они занимаются".

Напомним, прослушивания второго тура продлятся в Минске до 18 ноября.