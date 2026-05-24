"Второй Венесуэлы не будет": эксперт оценил шансы США похитить Рауля Кастро

Трамп послал авианосную ударную группу к берегам Кубы после предъявления обвинений лидеру страны Раулю Кастро. Выберет Вашингтон сценарий Венесуэлы или же решит действовать иначе? Мнение эксперта.

Егор Лидовской, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса (Россия):

"Если мы будем говорить о венесуэльском сценарии, то есть теоретическом похищении команданте Рауля Кастро, то я думаю, что у американцев, если они решатся на такой план, не получится провести это все гладко и тихо, как в Венесуэле.

Потому что все-таки кубинское руководство – это другие люди, люди другого поколения, других взглядов. Это люди, прежде всего, заточенные на то, чтобы оборонять независимость своей страны. И даже если теоретически представить, что команданте Рауль будет похищен или, не дай бог, убит, мы можем сказать с большой долей вероятности, что кубинцы продолжат сражаться против США.