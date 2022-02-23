Второй день досрочного голосования проходит в Беларуси

Сделать выбор в пользу будущего нашей страны! Досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию продолжается. Второй день подряд на участках в столице и Минской области наблюдается активность: из желающих опустить бюллетень даже собирается очередь. Только в Логойском районе, например, в списке почти 28,5 тысячи человек. Для их удобства созданы 33 участка для голосования, на каждом работают наблюдатели.