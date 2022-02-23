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Второй день досрочного голосования проходит в Беларуси
Сделать выбор в пользу будущего нашей страны! Досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию продолжается. Второй день подряд на участках в столице и Минской области наблюдается активность: из желающих опустить бюллетень даже собирается очередь. Только в Логойском районе, например, в списке почти 28,5 тысячи человек. Для их удобства созданы 33 участка для голосования, на каждом работают наблюдатели.
Факт
Проголосовать досрочно можно до субботы 26 февраля включительно. Участки будут работать с 10 утра и до 14 часов, а также с 16 до 19.
Основной день референдума - в воскресенье (27 февраля).
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