Второй день досрочного голосования - за что голосуют избиратели, как оценивают процесс наблюдатели

Высокая явка избирателей во второй день досрочного голосования наблюдается в регионах. О предпочтениях избирателей и оценке наблюдателей - в репортаже Андрея Ястребова.

Флешмобом стартовал второй день досрочного голосования в Белыничах. Только на места в районном совете депутатов здесь претендуют 58 кандидатов. На Мичуринском избирательном участке № 2 сегодня многолюдно. Это молодой микрорайон.

"Сегодня последний день отпуска, решили перед работой посетить это мероприятие. Ответственность большая, ведь мы сами выбираем свою судьбу. Самое главное, чтобы наши дети счастливо жили", - сказал житель Белыничей.

Школы, районные центры культуры - в этом году именно там разместились участки для голосования. Только в Белыничском районе их 12. Еще 2 откроются 25 февраля в больнице и доме-интернате. А пока активное досрочное.

Довольно активно идет избирательная кампания, граждане приходят на избирательный участок во время, установленное законодательством, - с 12 до 19 часов. Самое активное время - это обеденный перерыв и, конечно же, после 17 часов. Жанна Звягина, председатель участковой комиссии Советского участка для голосования № 1 г. Белыничи

Кстати, избирателей принимают и сельские школы. На их базе также работают избирательные участки. Вся необходимая информация есть на стендах. К тому же комиссии уже принимают заявки насчет голосования на дому.

Только в Могилевской области сегодня открыт для досрочного голосования 661 участок в областном центре, районах, агрогородках. Еще 32 дополнят этот список в единый день голосования.

В Беларуси, чтобы следить за ходом голосования, аккредитованы почти 4,5 тыс. национальных наблюдателей. К тому же 73 - международных. Общаются с теми, кто входит в состав комиссий, знакомятся с документацией, оценивают, насколько безопасные и комфортные созданы условия для голосования. Первые впечатления положительные.

Сегодня мы можем сказать, что все участки открылись вовремя, все участки работают. Очевидно, комиссии подготовлены. Избиратели идут. Мы посмотрели цифры за вчерашний день. Есть везде на всех участках в соответствии с требованиями законодательства. Эти цифры говорят, что досрочное голосование удобно для избирателя. Сергей Караваев, международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Какой быть стране, кому от нашего имени писать законы? За их исполнением в том числе следит Комитет госконтроля. Председатель Василий Герасимов также проголосовал досрочно. По следам заседания Совета министров и роста экономики подчеркнул, что в будущем можно быть уверенными. А свой выбор делает с опорой на молодое поколение.

"Сегодня мы выбираем наше будущее, самое главное - будущее наших детей. Мы должны осмысленно подходить к этому вопросу. Поэтому я сегодня проголосовал досрочно", - рассказал председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов.

Участие в едином дне голосования важно для каждого белоруса, чтобы делегировать народным представителям решать задачи, которые стоят перед обществом и государством. Это подчеркнул председатель белорусского Конституционного суда Петр Миклашевич, делая сегодня свой выбор на избирательном участке на базе столичной гимназии № 36. Руководитель ведомства также воспользовался правом досрочного голосования.

После проведения единого дня голосования у депутатов начинается5-летний срок полномочий. Это дает возможность в дальнейшем при формировании ВНС - высшего представительного органа народовластия - сформировать из числа депутатов качественный состав делегатов от представительных органов власти. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси