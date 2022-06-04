Второй день фестиваля в Гродно насыщен колоритом национальной культуры

До официального закрытия фестиваля в Гродно осталось чуть меньше двух часов. Второй день насыщен колоритом национальной культуры. Сегодня презентовали книгу "Фестиваль жизни". Прошел конкурс грации и красоты. 13 девушек, представителей различных национальностей, показали особенности творчества. А к этому времени открылись подворья. Их представляет 31 национальность.

Подробнее о них узнаем у Дарьи Рачко.

Во второй день фестиваля градус не снижается. И я не только про погоду. Кстати, сегодня термометр показывает 23 градуса. Как мы видим, горожане наслаждаются атмосферой праздника. Действительно царит дух единства. С самого утра продолжает свою работу город мастеров и ретроспективная выставка. А буквально пару часов назад открылись подворья.

Всего их 17. Разместились они на центральных улицах и площадях. Здесь, на Советской, представлены самые многонациональные. Афганцы, казахи, иранцы, китайцы, туркмены и узбеки - 3 десятка объединений знакомят нас с обрядами и традициями их народов.

Безусловно, особенности каждой нации в песнях, танцах. Подготовили и сценическое пространство - маленькую сцену. Там представлен весь колорит культур. Это обряды, национальная кухня, против которой трудно устоять.

В этом году впервые татаро-башкиры привезли с собой юрту. Они же на своем подворье организовали самый настоящий Сабантуй. Это праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды.