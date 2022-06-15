Второй день международной парламентской конференции "Историческая память. Великая Победа, добытая единством"

В Минске открылось пленарное заседание международной парламентской конференции по исторической памяти. Оно проходит в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия нам, потомкам народов-победителей, приходится отстаивать историческую правду и противостоять попыткам фальсификации итогов той войны. Все в ожидании итоговой резолюции.