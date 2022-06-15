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Второй день международной парламентской конференции "Историческая память. Великая Победа, добытая единством"

Второй день международной парламентской конференции "Историческая память. Великая Победа, добытая единством"

В Минске открылось пленарное заседание международной парламентской конференции по исторической памяти. Оно проходит в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия нам, потомкам народов-победителей, приходится отстаивать историческую правду и противостоять попыткам фальсификации итогов той войны. Все в ожидании итоговой резолюции.

В Доме правительства работает корреспондент АТН Елена Бормотова (прямое включение).


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